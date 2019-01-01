رودريجيز يعترف بإعجابه الشديد بتاريخ نابولي

وسط أنباء انضمامه للفريق الإيطالي

اعترف خاميس رودريجيز صانع ألعاب ريال مدريد المعار لبايرن ميونيخ، بإعجابه الشديد بنادي نابولي الإيطالي.

رودريجيز قضى الموسمين الماضيين مع بايرن على سبيل الإعارة، قبل أن يرفض النادي الألماني تفعيل بند الشراء في عقده.

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أوريلو دي لورينتس رئيس نابولي، أشار في تصريحات صحفية أنه اقترب من التوصل لاتفاق على ضم الكولومبي.

وقال اللاعب عن تلك التكهنات:"نابولي نادي ذو تاريخ عظيم، كان لديهم دييجو مارادونا والعديد من النجوم".

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وأضاف:"الأيام ستأتي للحديث بشكل كافي عن مستقبلي، كل تركيزي الآن على المنتخب الوطني".

يذكر أن معظم التقارير الصحفية أكدت اتفاق نابولي على استعاردة صاحب الـ27 عاماً مقابل 5 مليون يورو، مع وجود بند بشراء اللاعب الصيف القادم بـ35 مليون.