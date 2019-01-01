اجتماع بين ميلان وريال مدريد لمناقشة الميركاتو

عدة اسماء مطروحة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير صحفية إيطالية أن اجتماعاً سيدور مساء الخميس بين إدارتي ريال مدريد وميلان لمناقشة سوق الانتقالات بين الناديين.

وبدأ ميلان في العمل على تدعيم الفريق بعد الإعلان عن ماركو جيامباولو مدرباً، بينما يسعى مدريد للتخلص من عدد من لاعبيه بعد التعاقدات الجديدة.

وذكرت "سكاي" أن باولو مالديني وزفونومير بوبان، أعضاء إدارة ميلان، سيلتقيان في مدريد مع مسؤولي النادي الملكي لمناقشة عدد من لاعبيه.

يلعب الكرة بعقله وليس بقدمه.. دينيس بيركامب 🔝pic.twitter.com/h0pmBTptGI — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 20, 2019

اتجاه لرفض مقترح ميلان بالانسحاب من الدوري الأوروبي

أولى الأسماء المطروحة هي داني سيبايوس، متوسط ريال مدريد، والذي تحدثت التقارير عن عدم رغبة المدير الفني زين الدين زيدان في استمراره.

وأشار التقرير أن من ضمن الأسماء التي ستكون محل النقاش الثنائي مارتين أودجارد وماريانو دياز، والذان خرجا من حسابات ريال مدريد.

وأعلن النادي الملكي في الأيام الماضية عن عدة تعاقدات رسمية، وآخرها البرازيلي رودريجو وفيرلاند ميندي من ليون.