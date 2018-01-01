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كايو يجتاز الفحص الطبي وبرشلونة يلغي الصفقة

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رودريجو كايو لاعب ساو باولو البرازيلي اجتاز الفحص الطبي الخاص بالانضمام لبرشلونة والنادي الكتالوني يلغي الصفقة في اللحظات الأخيرة.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أكدت تقارير صحفية اسبانية اليوم أن نادي برشلونة قد قام بإلغاء صفقة ضم اللاعب رودريجو كايو من صفوف فريق ساو باولو البرازيلي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" والتي أكدت أن اللاعب كان قد خضع للكشف الطبي في البرازيل استعدادًا للانضمام لبرشلونة بالفعل.

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وذكرت الصحيفة أن اللاعب كان سينضم لصفوف برشلونة، لكن الإدارة كانت تراه كخيار ثاني بعد جيسون موريلو لاعب فالنسيا الاسباني.

وكان برشلونة قد أعلن بشكل رسمي قبل ساعات عن ضم اللاعب جيسون موريلو لصفوفه بداية من شهر يناير المقبل على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر قادمًا من فالنسيا.

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ويملك برشلونة خيار شراء لمدافع فالنسيا في نهاية الموسم المقبل، وهو وجاء تفضيله لموريلو نظرًا لمعرفة المدرب إرنستو فالفيردي الجيدة به.

جدير بالذكر أن اللاعب البرازيلي رودريجو كايو كان يعاني من مشاكل عديدة في صفوف فريقه ساو باولو وبحسب ما ذكرت تقارير سابقة كان سينضم لبرشلونة بعد أن يفسخ تعاقده مع فريقه الحالي.

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