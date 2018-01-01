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مورينيو في بيان رسمي : لن أُسيء لأحد ودعوني أعيش حياتي الشخصية

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Getty/Goal composite
العديد من الرسائل للمدرب البرتغالي بعد رحيله بشكل رسمي عن مانشستر يونايتد

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أصدر جوزيه مورينيو المدير الفني المُقال من تدريب مانشستر يونايتد، بياناً رسمياً كرد فعل على قرار الإطاحة به من تدريب الشياطين الحمر.

إدارة مانشستر أعلنت أمس الثلاثاء، التخلي بشكل نهائي عن خدمات البرتغالي، بعد سلسلة من النتائج المحبطة على جميع المستويات.

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وقال مورينيو في بيانه:"أشعر بالفخر الشديد بتمثيل مانشستر يونايتد منذ اليوم الاول بتواجدي في هذا النادي، وأعتقد أن الجماهير تعلم ذلك".

وأضاف:"مثلما كان الحال مع جميع الأندية التي دربتها، عملت مع أشخاص رائعين وبعضهم سيكونوا أصدقاء لي بعيداً عن الملاعب".

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وتابع:"جميعكم تعلمون مبادئي الاحترافية بعدم التحدث عن زملائي السابقين لذلك لن أخرج بأي تعليقات مسيئة لهم".

 

واستكمل البرتغالي:"أتمنى أيضاً من وسائل الإعلام باحترام وضعي الحالي، ويسمحوا لي بممارسة حياتي الشخصية لحين عودتي لكرة القدم مرة أخرى.. عيد ميلاد سعيد".

جدير بالذكر أن إدارة مانشستر يونايتد أعلنت عن تعيين أولي سولشاير لاعب الفريق السابق كمدير فني مؤقت لخلافة مورينيو.

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