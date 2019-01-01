رودريجو: لا أريد المقارنة مع رونالدو

مشاركة أولى وهدف للبرازيلي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدث النجم البرازيلي الشاب لريال مدريد رودريجو عن مشاركته وهدفه الأول بقميص الملكي أمام أوساسونا في الليجا، ورفض المقارنات مع مواطنه رونالدو.

رودريجو شارك كبديل في الانتصار الذي حققه الفريق الأربعاء على أوساسونا بهدفين نظيفين ليؤمن صدارة الليجا، وأصبح ثاني أسرع لاعب يسجل للنادي.

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وسجل رونالدو في 2002 بمرمى ألافيس بعد 62 ثانية من مشاركته، بينما احتاج رودريجو 93 ثانية لفعل الأمر أمام أوساسونا.

وقال رودريجو للصحافة: "لا أريد أي مقارنات مع رونالدو، هو واحد من الأفضل في العالم وأفضل لاعبي بلادي".

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وأضاف: "تحكمت في الكرة وعرفت أنها ستذهب جيداً، أعرف ما أنا قادر عليه هنا وأتمنى تقديم المزيد، أعمل بجد وزيدان مهتم بي ويساعدني".

وختم: "المهم هنا أنك في ريال مدريد، ليس مهماً مع الشباب أو الكبار، أن تلعب في البرنابيو والجمهور يشدو اسمك هذا شيء عظيم، أنا سعيد".

ويلعب ريال مدريد الأسبوع المقبل أمام جاره أتلتيكو مدريد في قمة لقاءات الليجا ومقابلة ستحدد مصير الصدارة.