زيدان متغنيًا بموهبة رودريجو: ترويضه للكرة نصف الهدف

زيدان يُثني على شباب ريال مدريد والبدلاء بعد ثنائية أوساسونا

أثنى مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان على لاعبه البرازيلي رودريجو بوجه خاص وزملائه الشباب عمومًا، بعد تألقهم في مباراة الأربعاء ضد أوساسونا، التي انتهت بهدفي رودريجو وفينيسيوس جونيور.

وقال زيزو في حديثه مع الصحفيين بعد المباراة "بالطبع أنا راض عن الأداء والنتيجة. لدي 25 لاعبًا على نفس المستوى، وهم جميعًا على أتم الاستعداد للعب، والرائع أننا نلعب بكثافة وعدوانية وندافع بالشكل المطلوب عندما نضطر لذلك".

وعن نجاح رهانه باللعب بثمانية من الشباب والبدلاء منذ البداية أمام أوساسونا، قال "كما قلت. كل لاعبينا يعرفون جيدًا أنهم بإمكانهم اللعب في أي وقت، وهذا يعني أننا نسير في الاتجاه الصحيح، وبالنسبة للمدرب، من المهم إجراء تغييرات تصب في مصلحة الفريق".

وبخصوص قمة الجولة السابعة أمام غريم المدينة أتليتكو مدريد على ملعبه "واندا متروبوليتانو" قال "نفكر في كل مباراة على حدا، يُمكن للجميع أن يُفكروا فيما يُريدون، أما الشيء المهم بالنسبة لنا كان مباراة أوساسونا، وكان من المهم أن نظهر بشكل جيد ونفوز على منافس جاء إلى هنا بدون قيود".

وعن الثنائي البرازيل أصحاب هدفي الفوز، قال "أنا سعيد من أجل فينيسوس، وكذلك رودريجو الذي سجل هدفه الأول بسيطرة لا تُصدق على الكرة، لقد كانت نصف الهدف، لكننا أحيانًا أن ننسى أنهم في سن الـ18 عامًا، وينبغي علينا أن نُسلط الضوء على فالفيردي، قدم مباراة استثنائية".

📆أمس.. زيدان في المؤتمر الصحفي قبل المباراة

" بيل لاعب مهم، إنه يُريد أن يفعل الكثير"🗨️



📆اليوم، زيدان يستبعد بيل من مواجهة أوساسونا بقرار فني 🥺 pic.twitter.com/Mc68ZfkqRY — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 25, 2019

الجدير بالذكر أنه بهذه النتيجة قفز ريال مدريد إلى الصدارة بالوصول للنقطة الـ14، بفارق نقطة عن أتليتكو مدريد قبل موقعة "واندا متروبوليتانو" المقرر لها يوم السبت المقبل.