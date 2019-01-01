رودريجو: رفضت كل العروض لأجل ريال مدريد وأتطلع للعب مع فينيسيوس

تعرف على تصريحات رودريجو حول مستقبله في ريال مدريد

أكد رودريجو، لاعب سانتوس القادم لريال مدريد الموسم المقبل، رفضه العروض المقدمة من جميع الفرق الأخرى متمنيًا اللعب بجوار فينيسيوس جونيور.

رودريجو وقّع مع ريال مدريد ليصبح الجوهرة البرازيلية الثانية بعد ضم فينيسيوس.

وقال رودريجو في حوار مع صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لم أتردد لحظة حينما قدم ريال مدريد أول عرض لي، لكن كان حلمًا رغبت في تحقيقه منذ سنوات".

وتابع: "لا أعرف ما هي الفرق الأخرى التي حاولت التعاقد معي ولكني رفضت تمامًا التفاوض حينما علمت برغبة الملكي في ضمي وسعيد لأنني سوف أرتدي القميص الأبيض. لقد كان حلمي منذ الطفولة".

صاحب الـ 18 عامًا أشار إلى أنّه يعرف الضغوط التي سيعاني منها في "سانتياجو برنابيو" مشيرًا إلى رغبته في تقديم أفضل ما لديه وتحمل المسؤولية.

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وأردف: "علاقتي رائعة بفينيسيوس، كلانا نحب اللعب في مركز الجناح أو العمق ونجيد المراوغة، أتمنى أن يكون أول أهدافي بقميص ريال مدريد من صناعته".

واختتم: "لم أصدق حينما جئت ريال مدريد وشاهدت الملعب، لم أتوقع أن يحدث هذا الأمر في الواقع واكتفيت بألعاب الفيديو ولكن سعيد أنني وصلت إلى أوروبا في سن مبكر. أتمنى اللعب أنا وفينيسيوس أساسيين في المستقبل".

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد تعاقد أيضًا مع إيدير ميليتاو من بورتو وسينضم بنهاية الموسم الحالي.