رسمياً - ريال مدريد يعلن التعاقد مع ميليتاو

الصفقة الأولى للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان بعد عودته للميرينجي

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، عن أولى صفقاته الرسمية استعداداً للموسم القادم.

وجاء ذلك بعدما أكد تعاقده بشكل رسمي مع المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو لاعب بورتو البرتغالي.

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وقام المدافع البرازيلي بالتوقيع على عقد مدته ست سنوات مع الميرينجي، ليبقى بصفوفه حتى يونيو 2025.

وتمت الصفقة بعدما دفع ريال الشرط الجزائي في عقد ميليتاو مع بورتو، والمقدر قيمته بـ50 مليون يورو.

ويجب على ريال سداد المبلغ قبل 15 يوليو القادم، وإلا سيزيد بنسبة 50% ليصل إلى 75 مليون.

التعاقد مع ميليتاو يأتي بعد تألقه الشديد مع بورتو في الفترة الأخيرة، منذ قدومه من ساوباولو البرازيلي الصيف الماضي.

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ميليتاو لعب 34 مباراة مع بورتو هذا الموسم، أظهر خلالهم قدرات دفاعية مميزة، وكان أحد أسباب تأهل الفريق إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

الصفقة تعتبر الأولى للمدرب زين الدين زيدان بعد عودته مرة أخرى لتدريب ريال، وسط توقعات بالمزيد من التعاقدات الصيف المقبل.

وحسبما أشارت العديد من الصحف الإسبانية، فإن التعاقد مع صاحب الـ21 عاماً، سيتسبب في رحيل خيسوس فاييخو عن الميرينجي.