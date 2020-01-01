روبيرتو: لا أعرف سبب استمراري في برشلونة ورحيل سواريز كانفصال ميسي عن زوجته

تصريحات صريحة للغاية من نجم البرسا..

لم يجد سيرجي روبيرتو، لاعب برشلونة، ردًا على سبب تمسك إدارة النادي الكتالوني بوجوده في كامب نو، لكنه عاد وأكد أنه يبذل قصارى جهده مهما كانت الظروف.

حوار مطول قام به روبيرتو تطرق للحديث فيه عن عدد من الأمور الخاصة ببرشلونة، حيث كشف كواليس ما حدث في غرف خلع الملابس بعد كارثة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا وتحدث عن رحيل ليونيل ميسي ولويس سواريز.

الدولي الإسباني أيضًا أكد على إدراكه بأنه سيظل لاعبًا في الرواق الأيمن بالموسم الجديد مع رونالد كومان، بينما أشار إلى أنه لا يمانع مغادرة البرسا إذا كان ذلك في مصلحة الفريق.

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وعند سؤاله عن أسباب ثقة الإدارة به "ليس سؤالًا لي (يضحك)، ما يمكنني قوله أنه وعلى الرغم من تواجدي في روما وأنفيلد ولشبونة، إلا أنني أبذل قصارى جهدي في التدريبات والمباريات وأبحث عن الخير دومًا لفريقي".

أما عن هزيمة بايرن "من الصعب نسيان هذه النتيجة، لكن الآن بعد أن بدأنا المنافسة مرة أخرى سيكون الأمر شيئًا من الماضي، ومع ذلك يجب ألا ننسى ذلك تمامًا لأنه بالتأكيد سيجعلنا أقوى خلال هذا الموسم".

"سبب الهزيمة؟ لا أعرف، من الصعب إيجاد تفسير، في بداية المباراة تعادلنا معهم وكان من الممكن أن نغير ذلك بديناميكية، سجلوا الهدف الثاني ثم غرقنا وفي الشوط الثاني بعد هذه النتيجة العريضة كان من الصعب علينا العودة."

"كما أتينا من أنفيلد وروما، تأثرنا نفسيًا كثيرًا، كان بايرن قبل المباراة هو المرشح الأوفر حظًا ولعب بقوة شديدة في المباراة، لكنني وثقت بنا وبلاعبينا، لم نكن أسوأ منهم."

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وعن الأجواء بعد المباراة "كان لديّ اختبار المنشطات بعد المباراة، وعندما انتهيت لم يتواجد أحد في غرف خلع الملابس، لكن ما قيل له أنه لم يقل أحد شيئًا على الإطلاق، صمت تام، دُمرنا جميعًا".

"ثم التقيت في الفندق بأصدقائي، ونفس الشيء، الصمت، لم نكن نعرف أين نضع أنفسنا، لكن مهلًا الآن يبدأ موسمنا الجديد وعلينا أن نثبت أننا تعلمنا مما حدث في لشبونة."

جيرارد بيكيه خرج بعد المباراة وأعلن أنه على استعداد للرحيل إذا كان ذلك سيُفيد برشلونة، روبيرتو عقّب على كلماته بقوله "في ذلك الوقت كنّا جميعًا نعتقد ذلك، خاصةً أولئك منّا الذين قضوا وقتًا طويلًا هنا".

"إن ما نريده هو الأفضل لبرشلونة، وأن يعود النادي إلى حيث يستحق، وإذا كانت هناك حاجة للتغييرات، فلنبدأ."

أما عن قرار ليونيل ميسي بمغادرة برشلونة "لم أكن أعرف أي شيء عن الأمر، وعندما بدأت الأمور في الظهور لم أصدق أن ليو لا يريد الاستمرار، تمنيت لو لم يكن الأمر كذلك، نحن أقوى باستمراره وسعيد بأنه بقيّ في النهاية".

"إنه وضع معقد للغاية، يعتني اللاعب بمصالحه وكذلك النادي، من الصعب الوصول إلى توازن يكون الجميع فيه سعداء، النادي يريد جني الأموال واللاعب يريد الأفضل لصالحه، لكن حالة ليو خاصة، لقد بذل كل ما لديه لهذا القميص طوال 20 عامًا."

وأتم متحدثًا عن رحيل لويس سواريز وتأثير ذلك على ميسي "بالنسبة لميسي، لويس مثل الأخ، كانوا معًا كل يوم، لم يكن من الجيد رؤيته يغادر عندما لا يريد ذلك، آمل أن تتحسن الأيام ونتمكن من الاعتماد على ليو للفوز بالألقاب".

"يبدو الأمر كما ولو أنك انفصلت عن زوجتك أو أفضل صديق لك، إنها عمليات معقدة، الآن سيسعى زملائك لجعلك تشعر بالحب."