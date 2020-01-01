روبياليس يُعلنها: برشلونة لن يكون بطلًا لليجا لو أُلغي الموسم

سيكون من غير العادل حدوث ذلك..

شدد لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أن برشلونة لن يتوّج بلقب الدوري الإسباني 2019-20 حال إلغاء الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا، مُعتبرًا أن ذلك سيكون ظلمًا للجميع.

ووصل برشلونة إلى صدارة ترتيب الليجا قبل إيقاف البطولة بأيام معدودة بعد الخسارة المفاجئة لريال مدريد على يد ريال بيتيس بهدفين لهدف، ليصبح الفارق بينهما نقطتين فقط لمصلحة النادي الكتلاني.

ومع صعوبة وضع إسبانيا في ظل انتشار كورونا بصورة لا تقل خطورة عن إيطاليا، فمن ضمن الخيارات الواردة هي إلغاء هذا الموسم، وتوقع البعض أن يصير البرسا بطلًا بالتبعية كونه المتصدر.

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لكن لروبياليس رأي آخر، حيث قال "يجب أن نُنهي موسم 2019-20 بنفس القواعد على الرغم من أن الوضع الحالي استثنائي. لا يمكنني أن أضمن أن الموسم سينتهي في 30 يونيو المقبل، ولكن من غير العدل أن ينتهي الدوري بترتيبه الحالي.".

"أي أن برشلونة لن يكون بطلًا في حالة أن لم يتم استئناف الدوري الإسباني مرة أخرى."

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الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عقد اجتماعًا طارئًا مساء الثلاثاء قرر فيه تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية لتصبح في 2021 بدلًا من صيف 2020 وذلك في سبيل منح الوقت للدوريات لأن تستكمل في الصيف بصورة طبيعية.

وحول ذلك، قال روبياليس "لقد عملنا مع الاتحاد الأوروبي منذ أيام عبر الهاتف ومؤتمرات بالفيديو، قمنا بنقل بعض المقترحات التي تم الموافقة عليها بشكل مرضٍ، نحن نعلم بالفعل ما هو الوضع في أوروبا ومسابقتها المحلية والدولية.".

"المسابقات يجب أن تنتهي في 30 يونيو، ينبغي أن تلعب كل الفرق مبارياتها قبل ذلك، هذا ما ناقشناه في الاجتماع وصوتنا له بالأغلبية."

"جميع الاتحادات اتفقت على أن الصحة والاقتصاد واستكمال المسابقات هم الركائز الأساسية لنا."

وأتم "الاتحاد الإسباني سيبدأ في خطواته اللازمة قبل استئناف البطولة بأسبوعين، أما عن موعد الاستئناف فهو يخضع لقرار السلطات الإسبانية الصحية والحكومية.".

يذكر أن يوم 25 مارس المقبل سيشهد اجتماعًا للاتحاد الإسباني مع رابطة الأندية وممثليها للاتفاق على موعد عودة الليجا من جديد، مع تنبؤات بصعوبة العودة في أبريل بعد تردي الأوضاع الصحية في إسبانيا بالأيام القليلة الماضية.