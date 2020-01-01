بن يدر: برشلونة حاولوا ضمي أكثر من مرة

كيف تعامل المهاجم الفرنسي مع اهتمام النادي الإسباني؟

كشف وسام بن يدر مهاجم نادي موناكو الفرنسي، أن برشلونة حاول التعاقد معه أكثر من مرة، وكان آخرها خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

بن يدر وقع لموناكو في الصيف الماضي قادماً من إشبيليه، في صفقة وصلت قيمتها 40 مليون يورو ليظهر بمستوى مبهر مع الفريق الفرنسي.

وقال اللاعب في تصريحات صحفية عن مفاوضات برشلونة:"انتقالي لهم كان وارداً أكثر من مرة خاصة الصيف الماضي على سبيل المثال حيث حاولوا ضمي".

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وأضاف:"قاموا بجمع معلومات عني عدة مرات، الشتاء الماضي أيضاً استفسروا عن إمكانية التعاقد معي ولكن موناكو لم يوافق على هذه الفكرة".

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وتابع:"رغم كل هذا الاهتمام إلا أن تركيزي على موناكو والعمل بشكل احترافي مع فريقي الحالي، اهتمام برشلونة اعتبرته مجرد ميزة إضافية ودليل على تطوري".

يذكر أن صاحب الـ29 سنة نجح في تسجيل 18 هدفاً وصنع 7 آخرين في 26 مباراة لعبها مع موناكو بالدوري الفرنسي هذا الموسم، قبل فترة التوقف بسبب فيروس كورونا.