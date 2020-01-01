روبياليس: سننهي الموسم تحت أي ظرف وهذا هو موقفي من الانتخابات

لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني يحدد موقفه من الانتخابات ويؤكد أن الموسم سينتهي حتى لو أثر على القادم.

أكد لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن عودة كرة القدم من جديد في الوقت الحالي ستكون عكس توجهات الدولة والعالم بشكل كامل بسبب مكافحة فيروس كورونا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها روبياليس وتطرق خلالها للحديث عن مصير انتخابات رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وقال روبياليس: "بالنسبة للاتحاد الإسباني لكرة القدم الشيء الوحيد الهام في الوقت الحالي هي الصحة العامة، أما مسابقات كرة القدم فستعود فقط عندما يتم ضمان سلامة الجميع ونزاهة تلك البطولات ليس قبل ذلك".

المزيد من الفرق

وأضاف: "فكرة العودة للملاعب خلال أسابيع قليلة لم تكن من جانبنا ولحسن الحظ لدينا بعض الأفكار الأخرى، لكن الحديث عن كرة القدم في الوقت الحالي غير معقول في الوقت الذي يتم تجهيز المستشفيات في الشوارع".

كوتينيو يعرض نفسه على تشيلسي وبرشلونة يحدد قيمة الصفقة

وأردف: "بالنسبة لي طالما بدأنا البطولة فيجب أن تنتهي، لا نستطيع أن نبدأ أخرى دون أن ننهيها فذلك لن يكون منصفًا أبدًا حتى لو أثرنا على الموسم المقبل".

وأنهى تصريحاته: "لن أدعوا للانتخابات حتى تعود إسبانيا لما كانت عليه قبل ما حدث، لدي مسؤولية ويجب أن أكون على قدرها في الوقت الحالي".

جدير بالذكر أن إيكر كاسياس أسطورة ريال مدريد كان قد أعلن عن ترشحه لمنصب رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم في الانتخابات المقبلة التي كانت من المفترض عقدها في الصيف.