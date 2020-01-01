كوتينيو يعرض نفسه على تشيلسي وبرشلونة يحدد قيمة الصفقة

تقارير صحفية إسبانية تؤكد أن البرازيلي فيليبي كوتينيو قام بعرض نفسه على تشيلسي الإنجليزي وبرشلونة يحدد القيمة المالية للصفقة.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن تحرك النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو ليجد لنفسه أحد الأندية في الموسم المقبل في ظل رفض بايرن ميونخ له.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" والتي أكدت أن بايرن ميونخ لن يقبل بشراء النجم البرازيلي بشكل نهائي من صفوف برشلونة في الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب أيضًا لا يريد العودة لصفوف برشلونة بسبب كل ما حدث معه خلال فترته هناك سواء من الجماهير أو من الإدارة.

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وقام كوتينيو بحسب ما ذكرت الصحيفة بعرض نفسه على فريق تشيلسي لينضم لهم في الصيف المقبل، ووجد اهتمامًا من قبل المدير الفني للفريق فرانك لامبارد.

ويسعى برشلونة للحصول على المبلغ الذي أنفقه للحصول على خدمات كوتينيو من صفوف ليفربول في شتاء 2018 حال قام ببيعه من الفترة المقبلة.

وكان برشلونة قد قام بشراء كوتينيو مقابل 160 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الشتوية بعام 2018 قبل أن يفشل اللاعب في تقديم نفسه بشكل يرضي جماهير البلوجرانا.

جدير بالذكر أن أندية عديدة مهتمة بالحصول على خدمات كوتينيو على رأسهم مانشستر يونايتد وتوتنهام وأرسنال لكن جميعهم يبحث خيار ضمه على سبيل الإعارة فقط.