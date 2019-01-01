روبرتسون: نابولي يريد الانتقام وسنكرر ما نفعله في كل مباراة

الظهير الاسكتلندي يرفض التقليل من شأن أمراء الجنوب الإيطالي

اعترف مدافع ليفربول أندي روبرتسون، بصعوبة اختبار الغد، الذي سيجمع فريقه بضيفه الإيطالي نابولي على ملعب "أنفيلد روود" لحساب الجولة الخامسة لدوري مجموعات أبطال أوروبا.

وقال المدافع الاسكتلندي في حواره مع الصحفيين على هامش المباراة "الإصابة؟ تؤلمي بعض الشيء بعد المباريات، لكنها لا تعيقني وأنا سعيد بذلك، ربما يكون الأمر مؤلمًا للغاية، لكن بالنظر إلى حجم المباريات التي نخوضها، أشعر بالحيوية وأتمنى الاستمرار بهذه الحيوية".

وعن رأيه في أزمة مباراتي كأس الرابطة وكأس العالم للأندية، قال "أعتقد أنها إيجابية، وحدثت بفضل انتصاراتنا، لذا علينا أن ننظر لها باعتباره نقطة إيجابية تحسب لنا".

وشدد على أهمية المباراة الحاسمة في تأهل الفريق للأدوار الإقصائية، بقوله "بالطبع لا نفكر في اللقاء الأخير أمام ريد بول سالزبورج، هدفنا التأهل لدور الـ16، ونعرف جيدًا أن الفوز بمباراة الغد سيساعدنا على حسم التأهل قبل الذهاب إلى النمسا".

وتحدث عن منافسه الإيطالي، قائلاً "لم أتابع أخبارهم في الآونة الأخيرة، لكنهم يريدون الوصول لدور الـ16، ونعرف أن نابولي يريد الانتقام لأننا كنا السبب في خروجه الموسم الماضي".

كما أشاد بمدرب نابولي كارلو أنشيلوتي، وقال عنه "مدرب جيد وقوي من الناحية التكتيكية، لكننا نعرف أننا نستطيع خلق الكثير من المشاكل لمنافسينا، والأمر متروك لنا لنقدم أفضل ما لدينا غدًا".

وفي نهاية المطاف، أشار إلى تمرس ليفربول على الفوز حتى وإن كان في أسوأ حالاته، بقوله "عثرنا على الطريقة التي تمكنا من تحقيق الانتصارات، على سبيل المثال. أمام توتنهام ومانشستر سيتي لعبنا بطريقة لا تصدق، وأيضًا أمام أستون فيلا وكريستال بالاس لم نكن في أفضل حالاتنا، لكننا نعرف كيف نفوز".