كلوب: صلاح يتحسن ونابولي لن يرأف بنا

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يؤكد على صعوبة مباراة فريقه ضد نابولي ويوضح موقف محمد صلاح من المشاركة.

كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن موقف النجم المصري محمد صلاح من تدريبات الفريق عقب أن غاب عن المباراة الأخيرة ضد كريستال بالاس.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الفريق أمام نظيره نابولي في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب: "صلاح يبدو جيدًا للغاية في التدريبات يومًا بعد يوم وبالأمس لم يقم بالكثير من العمل لكننا سنرى ما الذي سيحدث، أنا غير قلق بشأنه".

وأضاف عن كأس العالم للأندية: "توصلت للقرار الخاص بوجود فريق للبطولة وتشكيلة شابة تلعب كأس الرابطة بالفعل ولا أندم عليه لكن علينا التركيز فقط على مباراة نابولي الآن".

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وأكمل: "المباراة هامة بالنسبة لنا بنفس القدر التي هي هامة عليه لنابولي، فوز أي فريق سيعني تأكيد الصعود للدور التالي لذلك سنحاول ذلك بكل ما لدينا من قدرات".

وأردف: "مواجهة نابولي في ملعب أنفيلد بالموسم الماضي كانت صعبة للغاية وأتوقع أن الأمر لن يكون أكثر سهولة لعدة أسباب مختلفة وعلينا الاستعداد لهم جيدًا".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل في الوقت الحالي صدارة المجموعة برصيد تسع نقاط بينما يأتي فريق نابولي ثانيًا بثماني نقاط.