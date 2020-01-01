روبرتسون: ليفربول سيسكت الجميع بلقب الدوري الإنجليزي

هل ينجح الريدز في المحافظة على اللقب؟

علق أندرو روبرتسون، مدافع ليفربول، على المنافسة المحتدمة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ومدى قدرة الريدز على الحفاظ على اللقب هذا الموسم.

ليفربول افتتح الموسم الجديد بالانتصار بصعوبة على ليدز بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة في "أنفيلد"، وينتظر أن يواجه منافسة شدية من عدة أطراف على القمة في ظل الميركاتو القوي من تشيلسي خصيصاً.

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وقال الظهير الأعسر إبان تقديم كتابه الصادر حديثاً: "لم أتحدث عن تتويجنا باللقب، الأمر تم نسيانه، ليس صحيحاً أن تفكر بأننا أبطال وترتاح، المدرب قال نحن لا ندافع عن اللقب، ولكن نبحث عن الجديد".

وأكمل: "كل موسم يوضع علينا علامة استفهام، عندما خسرنا نهائي الأبطال الجميع سأل إذا كان ليفربول مجرد فريق تألق لموسم وحيد ولكن فزنا بها في الموسم التالي وكدنا نحقق الدوري".

وواصل روبرتسون: "حتى وقتها قالوا إذا لم يفوزا بذلك الموسم لن يكسروا سيطرة مانشستر سيتي أبداً، ولكن الموسم التالي أثبتنا قدرتنا، الأمر يتكرر الآن، الآن يرشحون فرقاً أخرى، ولكن الأمر ممتع وجزء من اللعبة".

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وأردف: "نعمل للمباراة القادمة دوماً، الأمر نجح في المواسم الماضية، الجميع تحدث عن تشيلسي وما صرفوه من أموال، سيحاولون المنافسة على الدوري بعد انتهاء العقوبة الخاصة بهم وبيع هازارد، أصبحوا أقوى ويجب الإشادة بهم".

وختم: "ولكن لا يجب أن تتأثر بما يفعله الآخرون، يجب أن تركز على ليفربول ونهتم بأنفسنا، في النهاية هي ثلاث نقاط، تشيلسي منافس مباشر وهم مثل يونايتد وسيتي، مباراة صعبة وسنحاول ترك بصمتنا والفوز".

ويحل ليفربول ضيفاً ثقيلاً مساء الأحد على تشيلسي بملعب "ستامفورد بريدج" لحساب الجولة الثانية من البريميرليج.