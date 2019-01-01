روبرتسون: جوردي ألبا هو الأفضل في العالم

روبرتسون سعيد باختياره كأفضل ظهير في العالم ولكنه يختار نجم برشلونة

قال أندرو روبرتسون الظهير الأيسر لنادي ليفربول إن نجم برشلونة جوردي ألبا هو أفضل ظهير أيسر في العالم في الوقت الحالي.

وصل روبرتسون على لقب أفضل ظهير أيسر في العالم وفقًا لشبكة إي إس بي إن لعام 2019، وذلك وفقًا لما نقلته يومية الموندو ديبورتيفو الكتالونية.

وعقب تسلمه الجائزة، قال روبرتسون إنه سعيد باختياره كأفضل ظهير أيسر على مستوى العالم خلال العام الحالي، مؤكدًا أن ذلك يعد فخرًا له.

وأضاف: "أشعر بأنني قدمت شيئًا كبيرًا، بالطبع لحظة التكريم مميزة وتجعلني أفكر في قيمة العمل الذي أقوم به وفي ما حققت خلال الفترة الماضية"

وتابع: "بالنسبة لي جوردي ألبا هو أفضل ظهير أيسر في العالم، هو يتمتع بإمكانيات كبيرة وقدم الكثير خلال السنوات الماضية مع برشلونة ومنتخب إسبانيا، وقبلها مع فالنسيا"

وأردف: "كرة القدم لعبة جماعية، لا يمكن إعطاء لاعب واحد كل شيء لأن فريقه فاز ببطولة، أنا سعيد جدًا بأنني جزء من هذا الفريق الذي يحترمه العالم كله في الوقت الحالي ويشيد بما يقدمه"

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يذكر أن روبرتسون قد قدم عطاء هائلًا في الموسم الماضي، وكذلك فيما مر من الموسم الحالي، وكان أحد أهم الأسباب لتتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا.