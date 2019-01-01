من الأفضل في العالم .. نظرة على مُجمع ليفربول التدريبي الجديد

تكلفته تبلغ 50 مليون جنيه إسترليني

يستعد نادي ليفربول الإنجليزي، لكشف النقاب عن ساحته التدريبية الجديدة، التي كلفته ما يقرب من 50 مليون جنيه إسترليني.

الملعب الجديد للريدز يأتي ضمن الخطوات التوسعية التي يحاول النادي لتطبيقها، من أجل رفع مستوى الكفاءة على مستوى التدريبات والمرافق.

النادي العمل مازال مستمراً حتى بداية الموسم القادم، ولكن الأمور بدأت تتضح بشكل كبير استعداداً للافتتاح الرسمي في الصيف.

المُجمع التدريبي لليفربول ستبلغ مساحته 9200 متر مربع في مدينة كيركبي، وسيشهد مرافق الفريق الأول والأكاديمية التابعة للنادي في نفس الموقع للمرة الأولى بتاريخ الريدز.

الأسابيع القليلة الماضية شهدت اكتمال جميع أعمال البناء الخارجية، مع البدء في بعض التفاصيل الصغيرة داخل المبنى.

مصادر "جول" أكدت أن الشخصيات الرئيسية في ليفربول وعلى رأسها المدرب يورجن كلوب، تمت استشارتها فيما يتعلق بالبناء ومتطلبات المجمع بالإضافة أيضاً لبعض اللاعبين.

وتميل جميع المؤشرات بأن يصبح هذا المركز من أفضل أماكن التدريب على مستوى العالم، نظراً للتكامل الذي سيشهده من جميع الخدمات.

شوبير: محمد صلاح وافق على اللعب في أولمبياد طوكيو 2020

كريستيانو رونالدو - المنتهي الذي كشفه ساري!

ومن المقرر أن يتألف المركز من صالة رياضية، قاعة رياضية داخلية، حمام سباحة، مجمع مائي وأجنحة متخصصة لإعادة التأهيل الرياضي.

وسيكون هناك أيضاً استوديوهات تليفزيونية مخصصة ومرافق ومكاتب لاستضافة المؤتمرات الصحفية.