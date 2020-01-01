روبرتسون: أنا بخير ومستعد للعب كقلب دفاع

روبرتسون يطمئن جماهير ليفربول ويورجن كلوب على حالته ويستعد للعب كقلب دفاع مثل القصير ماسكيرانو

تحدث الظهير الأيسر لنادي ليفربول والمنتخب الأسكتلندي أندرو روبرتسون عن حالته البدنية في الوقت الحالي واستعداده للمشاركة في أي مركز يريده المدرب يورجن كلوب.

بالنظر إلى الوضع الحالي لليفربول، يبدو أن هناك سؤالًا واحدًا فقط لفتح مقابلة مع آندي روبرتسو أو أي لاعب في صفوف الريد: "كيف حالك من اللياقة البدنية؟"

غاب روبرتسون عن المباراة الثانية من مباريات اسكتلندا الدولية الثلاث خلال فترة التوقف الدولي، على الرغم من أنه عاد للعب 90 دقيقة في دوري الأمم الأوروبية يوم الأربعاء الماضي.

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كانت علامة مطمئنة على أن مشكلة أوتار الركبة التي أبعدته عن المباراة التي سبقتها ليست سوى مشكلة بسيطة، ولكن وفقًا للوضع في ليفربول لا شيء مضمون.

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وبخصوص ذلك قال النجم الدولي الأسكتلندي قبل مواجهة الريدز المنتظرة غدًا مع ليستر سيتي: "نعم، أشعر بلياقة بدنية جيدة وحالتي مطمئنة وأشعر بأنني مستعد للذهاب والمشاركة في المباراة"

وأضاف: "أعتقد أنني وصلت للتو إلى التعافي الكامل وأوتار الركبة أكثر إحكامًا مما كانت عليه في المباراة الأخيرة قبل التوقف الدولي أمام مانشستر سيتي "

وتابع: "ثم من الواضح أن مباراة اسكتلندا يوم الخميس الماضي كانت مرهقة إلى حد كبير حيث امتدت لـ 120 دقيقة وركلات الترجيح أثرت عليّ بصورة كبيرة كونها كانت مباراة مصيرية كذلك"

وأردف: "يوم الأحد، لم أكن مستعدًا واستغرقت وقتًا أطول قليلاً للتعافي من عبء المباراة. لكن لم تكن هناك أي مخاوف حقيقية بشأن ذلك. لقد كان مجرد إجراء احترازي بالتوقف عن القيام بأي شيء لكي لا يحدث الأسوأ لأوتار الركبة"

وأكد: "الآن أنا مستعد للمواجهة أمام ليستر سيتي ليوم الأحد، أشعر بلياقة كاملة، وأشعر بأنني جاهز للعب وأفضل مما كنت عليه قبل أيام وقبل أن أذهب للعب مع المنتخب حتى"

وفي نفس السياق أكمل: "أعرف أن بعض الناس كانوا قلقين للغاية لكنني أعتقد أنه مع كمية الإصابات التي تعرضنا لها في الأيام الأخيرة، اعتاد الناس على ذلك في ليفربول، لكنني أطمئنهم بأنني لائق تمامًا وعلى استعداد لمواصلة اللعب"

وحول الحديث عن قامته في حال تم الاعتماد عليه في قلب الدفاع بسبب الإصابات في ليفربول أكد روبرتسون أن الطول ليس الشيء الرئيسي الوحيد الذي من الواجب توافره في اللاعب المدافع،

استشهد روبرتسون في ذلك السياق بالمسيرة المهنية الكبرى لنجم ليفربول وبرشلونة السابق لخافيير ماسكيرانو، الذي أعلن اعتزاله كرة القدم هذا الأسبوع، كدليل على أن الطول ليس ضروريًا فيما يتعلق بالمدافع.

"لا أحد يهتم بإصابة فان دايك سوى ليفربول، الأنانية تسيطر على فرق القمة"

ورد روبرتسون حول لعبه في قلب الدفاع: "لا أعتقد أنني فعلت ذلك من قبل ولكن إذا كان المدرب يريد مني ذلك ويعتقد أن هذا خيار مناسب، فعندئذ سألعبه وأقوم به بأفضل ما لدي"