"لا أحد يهتم بإصابة فان دايك سوى ليفربول، الأنانية تسيطر على فرق القمة"

كريس وايلدر المدير الفني لفريق شيفيلد يونايتد يتحدث عن مطالبة فرق القمة بعودة الخمس تغييرات في الدوري الإنجليزي.

أعرب كريس وايلدر المدير الفني لفريق شيفيلد يونايتد عن انزعاجه من مطالبة فرق القمة بعودة الخمس تغييرات من جديد في بطولة الدوري الإنجليزي بالفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها وايلدر وأكد خلالها أن كل ما يبحث عنه هو مصلحة فريقه، وأشار لإصابة فيرجيل فان دايك مؤكدًا أن بقية الفرق لا تهتم بها مثل ليفربول.

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وقال وايلدر عن كلوب: "بكل تأكيد يريد أن يساعد فريقه، أنا أحترم المدربين الكبار كثيرًا بسبب كل ما يحققوه من نتائج رائعة، لكنهم يريدون الخير لفرقهم فقط".

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وأضاف: "هم لديهم بعض الأنانية، ولا يهتمون سوى بالأندية الخاصة بهم، ولن يهتموا بأي شيء يخص شيفيلد يونايتد مثلًا أو إنجلترا".

وأكمل: "كل ما يهمهم هو ليفربول، ومانشستر سيتي وتشيلسي وتلك اللأندية، وأنا أتفهم ذلك تمامًا وربما أقوم بالمثل لو كنت مكانهم، لكن كل مما أهتم به هو شيفيلد يونايتد والخمسة تبديلات لن تفيدنا".

وأردف: "تعاطفي معهم ليس كبيرًا، لو كان على مانشستر سيتي اللعب يوم الأربعاء مساءًا ثم اللعب ظهر السبت سيكون عليهم القيام بذلك وعلينا أن نستغله، هذه هي كرة القدم ولا أعتقد أن شخص عادي مثلي سيكون عليه التعاطف مع لاعب راتبه الأسبوعي 250 ألف استرليني لأنه لم يظهر في قائمة فريقه".

وأنهى تصريحاته: "هل تتخيلوا أن أي مشجع لمانشستر سيتي شعر بالحزن من أجل إصابة فان دايك؟ أو من مانشستر يونايتد أو أو تشيلسي؟ بالطبع لا فكل ما يبحثوا عنه هو مصلحة فريقهم، وأنا أيضًا أريد مصلحة فريقي".

جدير بالذكر أن شيفيلد يحتل في الوقت الحالي المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد نقطة وحيدة بعد مرور ثمانية أسابيع.