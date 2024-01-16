رواية جديدة تشكك في "مصداقية" روبرتو مانشيني مع منتخب السعودية بسبب فهد المولد!

جدل جديد داخل منتخب السعودية

يبدو أن أجواء معسكر منتخب السعودية، لا تُعرف "الهدوء" أبدًا؛ على هامش بطولة كأس أمم آسيا، التي تستضيفها الدوحة القطرية، في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024.

المعسكر السعودي شهد أزمة كبرى، خلال الأيام القليلة الماضية؛ بعد استبعاد المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، 6 لاعبين من القائمة المشاركة في كأس آسيا؛ وهم "سلمان الفرج، نواف العقيدي، سلطان الغنام، خالد الغنام، محمد مران، علي هزازي"؛ لأسباب انضباطية.

اللاعبون الستة الذين تم استبعادهم من قائمة الأخضر السعودي، خرجوا بأنفسهم أو عن طريق وكلاء أعمالهم؛ لتكذيب مبررات مانشيني، مع فتح تحقيق من اتحاد الكرة المحلي، في هذه الأحداث.

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ولم تنتهي هذه الأزمة، حتى تفاجأ الشارع السعودي، باستبعاد جديد من قائمة المنتخب الوطني؛ حيث قام المدير الفني الإيطالي، بالاستغناء عن فهد المولد، جناح نادي الشباب، وضم ظهير الأهلي ريان حامد، بشكل نهائي.

وفي هذا السياق.. شكك فهد الشهري، مراسل برنامج "في المرمى"، في رواية المنتخب السعودي ومدربه، بأن استبعاد المولد، جاء بسبب تعرضه للإصابة؛ قائلًا: "اللاعب كان يتمرن بشكل طبيعي، ولم نلاحظ عليه أي إصابة، قبل استبعاده من القائمة".

الشهري أشار إلى أن المنتخب السعودي، لم يوضح أيضًا نوعية إصابة المولد، كما أن الفيديوهات التي ظهرت من داخل المعسكر، تثبت أنه كان في حالة طبيعية للغاية، مع باقي زملائه؛ في تلميح إلى أزمة جديدة ربما، على غرار قضية السداسي المستبعد من القائمة.