رقم قياسي مخجل لميسي بعد إهداره ركلة جزاء أمام ريال مدريد

حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، العديد من الأرقام القياسية التي يفخر بها في مختلف البطولات، ولكن هذه المرة الأمر مختلف.

ميسي أهدر ركلة جزاء في مواجهة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، مساء أمس، الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

ونجح زميله كيليان مبابي في إنقاذ الموقف، بتسجيل هدف الفوز لباريس في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.

ويعتبر الأمر المخجل لميسي، هو معادلة اللاعب لرقم تييري هنري نجم آرسنال وبرشلونة السابق، لأكثر اللاعبين إهدارًا لركلات الجزاء في دوري الأبطال.

ويأتي ذلك بعدما فشل ميسي في تسجيل 5 ركلات من أصل 23 محاولة له طوال مشاركاته بالمسابقة.

ويتخطى بهذه المحاولة عدد المحاولات التي سددها غريمه اللدود كريستيانو رونالدو خلال مسيرته بالبطولة.

يذكر أن تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، كشف بعد المباراة، عن قيامه بدراسة أسلوب ميسي جيدًا في تسجيل ركلات الجزاء، مما ساعده على التصدي لها.

اقرأ أيضًا ..