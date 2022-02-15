بينما يضيع ميسي يتألق رونالدو .. كيف ظهر الثنائي مع باريس ومانشستر يونايتد؟

شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في فوز باريس سان جيرمان بهدف دون رد على ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ميسي خاض اللقاء أمام غريمه التقليدي، الذي سبق أن لعب أمامه لسنوات طويلة مع فريقه السابق برشلونة.

ولسوء حظ صاحب الـ34 سنة، لم تكن الأمور على ما يرام كما يتمناها عشاق المهاجم الأرجنتيني المخضرم.

وفي نفس الليلة خاض غريمه ومنافسه كريستيانو رونالدو مباراة أخرى مع مانشستر يونايتد ضد برايتون في الدوري الإنجليزي.

ماذا قدم ميسي ضد ريال مدريد؟

أتيحت فرصة جديدة لميسي لهز شباك ريال مدريد في ليلة من ليالي الأبطال، ولكنه أخفق في استغلالها بإهدار ركلة جزاء في الدقيقة 62.

لعب ميسي 76 تمريرة خلال المباراة، وقام بـ5 التحامات ناجحة و6 التحامات غير ناجحة خلال اللقاء.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يهدر فيها ميسي ركلة جزاء ضد ريال مدريد طوال مسيرته.

وسدد الأرجنتيني كرتين على المرمى و3 خارج المرمى، ولم يصنع أي فرصة ولعب عرضية ناجحة وعرضتين غير ناجحتين وصنع 4 فرص.

ماذا عن رونالدو أمام برايتون؟

رونالدو لعب المباراة المؤجلة من الجولة 18 بالدوري الإنجليزي، ونجح في تسجيل الهدف الأول لفريقه أمام برايتون بالمواجهة التي انتهت بفوز فريقه بهدفين دون رد، وهدفه جاء بعد دقيقة واحدة من إهدار ميسي لركلة جزاء ضد باريس.

النجم البرتغالي لعب 25 تمريرة ووصلت دقة تمريرة إلى 84% وقام بـ3 التحامات ناجحة خلال اللقاء.

ونجح في التسجيل مرة واحدة على المرمى وأخرى خارج المرمى وصنع 3 فرص ولعب عرضية غير ناجحة.

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