رقم قياسي جديد في انتظار كريستيانو رونالدو ضد إنتر

البرتغالي كريستيانو رونالدو يأمل في كسر رقم قياسي جديد ضد إنتر.

يأمل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف نادي يوفنتوس الحالي وريال مدريد السابق كسر رقم قياسي جديد ضد إنتر.

يأتي هذا في المواجهة التي تجمع الفريقين ضمن مواجهات الجولة الـ 18 من الدوري الإيطالي على ملعب النيراتزوري في مدينة ميلانو.

رونالدو سجل حتى الآن 19 هدفًا في كل البطولات التي شارك فيها هذا الموسم، مقسمة بين 15 هدفًا في الدوري الإيطالي وأربعة في دوري أبطال أوروبا.

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وضد إنتر سيحاول رونالدو الوصول لهدفه رقم 20 في الموسم، ليكون هذا هو الموسم الـ15 على التوالي له الذي يصل فيه لهذا الرقم.

ويملك رونالدو سجلًا جيدًا ضد إنتر في الماضي، حيث واجه الخصم في ثمان مناسبات من قبل، فاز في أربعة منهم وتعادل في ثلاثة وخسر لقاء وحيد.

ويدخل يوفنتوس مباراة اليوم وهو لديه 33 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد خوض الفريق لـ 16 مباراة.

جدير بالذكر أن يوفنتوس كان قد تعادل في ست لقاءات هذا الموسم وخسر مباراة وهو ما تسبب في تراجعه في جدول الترتيب بهذا الشكل مع قرب الموسم من منتصفه.