رقم صادم لدفاع بيراميدز ومخيب للزمالك في الدوري المصري

الأمر يتعلق بالمباريات الثلاثة الأخيرة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أظهرت الإحصائيات رقمًا صادمًا لدفاع بيراميدز ومخيبًا للزمالك في المباريات الثلاثة الأخيرة للفريق الأول من الدوري المصري.

ولعب بيراميدز في المواجهات الثلاثة الأخيرة أمام الأهلي والزمالك والمقاصة، وقد هزم الأول والثاني بنتيجة 1-0 فيما تعادل مع الثالث بهدف لكل فريق يوم أمس الثلاثاء.

ورصد موقع "فلاش كورة" المتخصص في إحصائيات الدوري المصري رقمًا خاصًا بتهديد مرمى بيراميدز خلال المباريات الثلاثة، إذ نشر عبر صفحته على فيس بوك أن مرمى الفريق هُدد بـ12 تسديدة خلال الـ270 دقيقة الأخيرة، وهو رقم كبير وصعب على دفاع فريق منافس على لقب الدوري.

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فيما كان الشق الخاص بالزمالك من ذلك الرقم هو أن الأهلي هدد مرمى بيراميدز بـ5 تسديدات ومصر المقاصة بـ7، فيما لم ينجح الزمالك في تهديده بأي تسديدة طوال الـ90 دقيقة!

يُذكر أن مصر المقاصة بتعادله مع بيراميدز أمس أوقف سلسلة انتصارات الفريق عند 6 مباريات متتالية، ويحتل "الأسيوطي سابقًا" صدارة البطولة برصيد 64 نقطة من 30 مباراة يليه الأهلي بـ57 نقطة من 27 مباراة وسيلعب مساء اليوم ضد طلائع الجيش.