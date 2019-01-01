بيرنارديسكي: رونالدو أضاف للجميع في يوفنتوس، وأفضل اللعب ضده

اللاعب يتحدث كذلك عن نموه كلاعب ورجل هذا الموسم في يوفنتوس

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد فيديريكو بيرنارديسكي لاعب يوفنتوس تطوره الكبير على الصعيدين الشخصي والرياضي هذا الموسم، موضحًا أنه أصبح رجلًا ولاعبًا متكاملًا.

اللاعب الذي يعيش موسمًا جيدًا جدًا مع يوفنتوس وجه الشكر لمدربه ماسيميليانو أليجري على نصائحه وتوجيهاته ودعمه له خلال التدريبات والمباريات، مضيفًا "يوفنتوس يجعلك تنمو، لكن فقط إن كنت قادرًا على الاستفادة مما يُقال لك".

أضاف "أنا الآن رجل ولاعب متكامل، لكني لن أتوقف هنا. لم أكن قد نموت جسديًا عند عُمر الـ16، زملائي اللاعبين كانوا رجالًا وأنا كنت طفلًا صغيرًا. لقد كانت تلك هي المرحلة الأصعب في مسيرتي المهنية، لكني تعلمت منها أنك بحاجة للمعاناة يوميًا لتحقق أهدافك، وحين تنجح عليك الاستمتاع بنجاحك قبل أن ترفع السقف مجددًا".

كيف تأثر معدل يوفنتوس التهديفي ومهاجميه بقدوم رونالدو؟

"القائد يجب أن يكون ذكيًا وواعيًا وقوي ذهنيًا، وأن يكون مثلًا للجميع بشكل يومي. لقد تطورت على صعيد الجودة كثيرًا هذا الموسم، وهو شيء أفتخر به".

انتقل اللاعب في حواره مع الصحيفة الوردية لنقطة أخرى وهي قدوم النجم كريستيانو رونالدو، إذ قال "رونالدو يُضيف شيئًا ما لكل من يتواصل معه، وجود الأبطال بتاريخهم وما حققوه يُضيف لغرفة الملابس".

"نتعلم منه في كل تدريب، وأفضل اللعب ضده في التدريبات لأن الأمور تكون أسهل حين نلعب معًا، بينما أنا أتحدى نفسي حين ألعب ضده. رونالدو قد يلقي بظلاله عليك أو يكون حافزًا لك، وقد كان حافزًا لي وحاولت أخذ كل شيء ممكن منه. انا سعيد بالعلاقة الجيدة التي تجمعنا".

يُذكر أن يوفنتوس تُوج رسميًا بالدوري الإيطالي هذا الموسم لكنه خسر كأس إيطاليا ولم يتجاوز مرحلة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.