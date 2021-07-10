رقم خرافي يخسره ميسي يوميًا منذ نهاية عقده مع برشلونة

الجدل مستمر حول مصير المهاجم الأرجنتيني

يقضي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الوقت الحالي كلاعب حر بلا أي فريق للمرة الأولى منذ بداية مسيرته الاحترافية.

عقد ميسي مع برشلونة انتهى في 30 يونيو الماضي، ولم يقم بتجديده بشكل رسمي حتى الآن بسبب بعض الإجراءات.

برشلونة يحتاج إلى التخلص من العجز المالي الذي تصل قيمته لحوالي 200 مليون يورو للتمكن من تجديد عقد اللاعب وحسم الجدل أمام هذا الملف بالكامل.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية كشفت عن الخسائر المالية التي عانى منها ميسي منذ بداية 1 يوليو الجاري، لعدم وجود أي التزامات مالية من برشلونة تجاهه.

وقامت بحساب راتب ميسي الذي يحصل على إجمالي 138.90 مليون يورو في الموسم شامل المكافآت وكل شيء، بما كان سيحصل عليه يوميًا.

وأوضحت أن ميسي يضيع عليه مبلغ 100 ألف يورو، في كل يوم يمر دون الارتباط ببرشلونة وفقًا لعقده السابق.

ومن المقرر أن تستمر التكهنات حول مصير صاحب الـ34 سنة خلال الأسابيع القادمة، انتظارًا لقيام جوان لابورتا رئيس برشلونة لحل الأزمة.

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وفي حالة عدم تمكنه من التجديد لميسي، قد يتجه اللاعب لبعض الخيارات الأخرى وأهمها مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.