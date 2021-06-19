رفض منحه قميصه فكلفه الكثير.. جوزنس ينتقم من رونالدو

الغرور ليس جيدًا..

ظفر روبن جوزنس بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده ألمانيا مع البرتغال، والتي انتهت بفوز المانشافت برباعية لهدفين في ملعب أليانز آرينا بيورو 2020.

وربما لا يمتلك جوزنس القدر الكافي من الشهرة رغم بلوغه السادسة والعشرين من عمره، غير أنه تحديدًا في الموسم الأخير جذب الأنظار إليه مع أتالانتا وبات لاعبًا أساسيًا في منتخب ألمانيا.

ولجوزنس قصة مع نجم وقائد البرتغال كريستيانو رونالدو، عندما التقيا في الدوري الإيطالي وتعامل الدون مع اللاعب المغمور بنوع كبير من الغرور أشعر الألماني بالإهانة.

12 عامًا ورونالدو نفسه.. يركض كالفهد في المرتدات!

ماذا حدث بين جوزنس ورونالدو في الدوري الإيطالي؟

بعد انتهاء مباراة بين أتالانتا ويوفنتوس، ذهب جوزنس إلى كريستيانو رونالدو وطلب منه أن يتحصل على قميصه، حاله كحال العديد من اللاعبين على نفس المنوال عند مواجهة صاحب الـ36 عامًا.

ويقول جوزنس حول هذا الأمر "حاولت أن أحقق حلمي بعد مباراة يوفنتوس بأن أظفر بقميص رونالدو".

إلا أن رد رونالدو لم يكن المتوقع أبدًا، حيث تجاهل البرتغالي طلب جوزنس ولم ينظر إليه، واكتفى بالقول لا.

هذا ما جعل جوزنس يشعر بالإهانة، فقال عن هذه الواقعة "شعرت بالخجل تمامًا، ذهبت بعيدًا وشعرت أنني صغير".

وأتم "أنت تعلم تلك اللحظة التي يحدث فيها شيء محرج وتنظر حولك لترى ما إذا كان أحد قد لاحظ ذلك؟ هذا ما شعرت به وحاولت إخفاءه".

ماذا قدّم جوزنس في مباراة ألمانيا والبرتغال؟

تتويج جوزنس بجائزة الأفضل في مباراة ألمانيا والبرتغال كان مستحقًا تمامًا، حيث كانت الجبهة اليسرى هي أسوأ كوابيس كتيبة فيرناندو سانتوس طوال المباراة.

تألق جوزنس من ناحية الأداء تُرجم إلى فاعلية على صعيد الأرقام، حيث سجل هدفًا وصنع آخر وكان سببًا في هدف التعديل الذي أحرزه روبن دياش عن طريق الخطأ في مرماه.

في النهاية، قام مدرب ألمانيا يواخيم لوف بإخراج نجم أتالانتا في الدقيقة 62 للحفاظ عليه في قادم اللقاءات وأقحم محله مارسيل هالشتنبيرج.

هل يرحل جوزنس عن أتالانتا؟

ومن الجدير بالذكر هنا أن جوزنس ارتبط اسمه بالعديد من الأندية الأوروبية هذا الصيف بعد موسمه الرائع مع أتالانتا، ولعل الاهتمام الأبرز أتى عبر برشلونة.

عقد جوزنس ينتهي بعد عام وحيد في أتالانتا مع وجود خيار للتمديد لعام آخر، وبعد التألق في يورو 2020 سيكون من الصعب على كتيبة جاسبريني الحفاظ عليه لعام آخر.

تجدر الإشارة إلى أن موسم جوزنس المميز مع أتالانتا يُفهم من خلال تسجيله لـ12 هدفًا وصناعة 8 آخرين بين بطولتي الدوري الإيطالي وكوبا إيطاليا.