بعدما رفض تدريب الإكوادور .. فرصة جديدة أمام مارسيلو جاياردو لإعادته للحياة عقب الفشل مع الاتحاد

"الدمية" لا يزال دون عمل منذ الرحيل عن الاتحاد، فهل يتغير وضعه قريبًا؟

رغم فشله الذريع مع نادي الاتحاد السعودي إلا أن هناك فرصة عظيمة أمام المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، للعودة للملاعب من جديد، بحثًا عن نسيان موسم 2023-2024 وما حدث به.

الأرجنتيني قاد العميد في نوفمبر 2023 خلفًا للمقال البرتغالي نونو سانتو، لكنه لم ينجح في إصلاح عيوب فترة الأخير، وقاد الفريق لختام الموسم دون بطولات مع احتلال المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، ما يعني فشله في التأهل للنسخ المقبلة من كأس السوبر السعودي، دوري أبطال النخبة الآسيوية وحتى دوري أبطال آسيا 2.

وبحسب التقارير، فإن الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم كان قد قدم عرضه لـ"الدمية" لقيادة المنتخب الوطني الأول، لكن الأرجنتيني رفض قبوله.

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الجديد في هذا الشأن، كشف عنه موقع "La Pagina Millonaria" الذي أوضح أن جاياردو يعد حاليًا هدفًا رئيسيًا لمسؤولي ريفر بليت لإعادته لقيادة الفريق فنيًا من جديد، بعد إقالة مارتن ديميكيليس.

وأوضح الموقع أن مسؤولي النادي الأرجنتيني يريدون تعيين مدرب في أسرع وقت ممكن، وجاياردو هو الوحيد من بين المرشحين الذي يحظى بدعم مطلق من الجميع في النادي سواء مسؤولين أو جماهير.

وربما تتوافق رغبتهم مع مارسيلو، الذي لا يريد مغادرة الأرجنتين حاليًا في ظل مرض والده، ورغبته في التواجد بجوار عائلته.

وبخلاف جاياردو، أشار "La Pagina Millonaria" إلى أن هناك أسماء أخرى على طاولة إدارة ريفر بليت، تحسبًا لرفض الأول؛ هما إدواردو كوديت؛ مدرب حر حاليًا، وبابلو أيمار؛ مساعد ليونيل سكالوني في المنتخب الأرجنتيني الأول، بجانب هيرنان كريسبو؛ المدير الفني للعين الإماراتي.

جدير بالذكر أن جاياردو كان قد قاد ريفر بليت قبل العمل بالاتحاد، خلال الفترة من عام 2014 وحتى 2022، وحقق معه 13 بطولة متنوعة، منها كأس ليبرتادوريس مرتين.