أول عرض إلى مارسيلو جاياردو بعد "رحيله" عن الاتحاد .. وهكذا رد المدرب!

جاياردو واجه ظروفًا صعبة للغاية في الاتحاد..

تلقى المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، "العرض الأول" بعد الرحيل عن نادي الاتحاد السعودي، منذ أيام قليلة.

الاتحاد أعلن "إقالة" جاياردو، من القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم؛ بعد وداع الموسم الرياضي الماضي 2023-2024 بـ"صفر بطولات"، بالإضافة إلى خلافاته مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

ووفقًا للإعلامي الرياضي جيرمان جارسيا جروفا، تلقى جاياردو عرضًا من الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم؛ من أجل تولي تدريب المنتخب الوطني الأول.

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جروفا أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، رفض المدير الفني الأرجنتيني، تولي القيادة الفنية للمنتخب الإكوادوري؛ دون الكشف عن الأسباب.

جدير بالذكر أن جاياردو حقق نجاحات كبيرة مع العملاق الأرجنتيني ريفر بليت، قبل أن يفشل بـ"شكل كارثي" مع الفريق الاتحادي، الذي عانى من ظروف استثنائية؛ بإصابة عدد كبير من اللاعبين، إلى جانب الكثير من المشاكل الإدارية.