رغم هجومه على الإدارة.. بايرن مؤمن بالتجديد لنوير

رومينيجه مؤمن بتجديد عقد مانويل نوير مع بايرن ميونخ

يعتقد المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونخ كارل هاينس رومينيجه أن حارس مرمى الفريق البافاري مانويل نوير سيقوم بتجديد عقده في النهاية.

وكان نوير قد اختلف مع الإدارة حول مدة العقد، حيث يريد عقدًا طويل الأمد، ويريد ضمان مركزه الأساسي حتى اعتزاله اللعب أو حتى سن الـ 40.

وبسبب رفض إدارة بايرن ميونخ ذلك، هاجم مانويل نوير بعض أفراد الطاقم الإداري، وتحدث بلهجة أغضبت البعض وزادت من فرضية بيعه بنهاية الموسم الحالي.

المزيد من الفرق

ولكن رغم كل ذلك، فإن كارل هاينس رومينيجه يعتقد أن النهاية ستشهد حلًا سعيدًا يرضي كلا الجانبين ويضمن استمرار نوير في بايرن ميونخ.

وأضاف: "على الرغم من الانتقادات العلنية التي وجهها مانويل نوير للمسؤولين في نادي بايرن ميونخ، إلا أنه سيمدد عقده في النهاية وسيبقى معنا"

وتابع: "نعلم ما هو السبب في الخلاف بين الطرفين، وفي ظل هذه الظروف أنا متفائل بأننا سنجد في نهاية المطاف حلا سعيدا لنا ولنوير وأنه سيوقع عقدا جديدًا"

وأردف: "لدينا أفضل حارس مرمى في العالم، الرجل الذي فزنا معه بكل شيء، لقد أجرى المقابلة أمس فقط، ولم نتمكن من الرد عليها بهذه السرعة"

يدافع مع مورينيو ويكتب التاريخ.. ماذا لو انتقل ميسي إلى تشيلسي؟

يذكر أن مانويل نوير قد أعرب عن غضبه من ضم بايرن ميونخ لحارس شالكة الشاب نوبل، مؤكدًا أنه سيظل بديلًا طوال فترة تواجده في الفريق البافاري.