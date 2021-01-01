رغم كوارثه الفنية مؤخرًا.. برشلونة يعلن تجديد عقد مينجويزا

الأخطاء لا تنفي موهبته أيضًا..

كافأ برشلونة موهبته أوسكار مينجويزا بتجديد عقده حتى صيف 2023 بصورة رسمية، مع تحصينه بشرط جزائي بقيمة 100 مليون يورو.

وكان عقد مينجويزا من المقرر أن ينتهي بنهاية هذا الموسم، مما يتيح له الانتقال مجانًا أينما أراد.

لكن بعدما بات من ضمن الدعائم الأساسية في كتيبة المدرب رونالد كومان، آثرت إدارة جوان لابورتا تمديد إقامته لعامين إضافيين في كامب نو.

صحيح أن صاحب الـ21 عامًا كان سببًا في هزيمة برشلونة الأخيرة من غرناطة وقبلها ارتكب عددًا من الأخطاء الفادحة، إلا أن ذلك لا ينفي أنه موهبة واعدة بقوة.

كيف كان الإعلان عن تجديد عقد مينجويزا مع برشلونة؟

نشر برشلونة بيانًا رسميًا أعلن خلاله عن تجديد عقد الشاب الإسباني حتى صيف 2023.

وشمل البيان "قرر نادي برشلونة اليوم ممارسة خياره بتمديد عقد قلب الدفاع أوسكار مينجويزا".

كما تابع "سيبقى اللاعب بالتالي في برشلونة حتى 2023، وقع اللاعب على العقود في وجود الرئيس لابورتا".

وأتم البيان معلنًا عن تفصيلة هامة للغاية "الشرط اجلزائي في عقد اللاعب مع برشلونة بات 100 مليون يورو".

ماذا قدّم مينجويزا مع برشلونة ليتحصل على عقد جديد؟

صُعِّد مينجويزا إلى الفريق الأول لبرشلونة للمرة الأولى مع انطلاق هذا الموسم تماشيًا مع الإصابات الكثيرة التي ضربت النادي الكتالوني.

الظهور الأول له بقميص برشلونة كان في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وبالتحديد في مباراة دينامو كييف بشهر نوفمبر 2020.

من هناك، استمر مينجويزا في الظهور بصورة شبه دائمة مع كتيبة رونالد كومان إلى حد مشاركته حتى الآن في 35 مباراة على مختلف الأصعدة.

سجل اللاعب الإسباني هدفين وصنع ثلاثة أهداف أخرى، وكان جزءًا من برشلونة الذي توِّج بلقب كأس الملك على حساب أتلتيك بيلباو.

ماذا ينتظر مينجويزا في الفترة المقبلة مع برشلونة؟

منافسة شرسة سيجدها مينجويزا في الفترة المقبلة مع برشلونة بمركز قلب الدفاع تحديدًا، مما يهدد مكانته الأساسية في كامب نو.

انتقال إيريك جارسيا إلى برشلونة أصبح مسألة وقت ليس إلا، مع وجود جيرارد بيكيه وتألق رونالد آراوخو، وبالتبعية قلة حظوظه في المشاركة باستمرار الموسم المقبل.

لكن ما يميز مينجويزا أنه يستطيع اللعب أيضًا في مركز الظهير الأيمن، والذي ستفتح أبوابه أمامه بشدة في ظل الرحيل المتوقع لسيرجي روبيرتو وبقاء سيرجينو ديست وحيدًا في الجبهة اليمنى.

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