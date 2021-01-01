تقارير .. تشافي سيحل محل كومان كمدرب لبرشلونة في هذه الحالة

تشافي يعود للواجهة..

كشفت القناة الرابعة الإسبانية أن رونالد كومان سيرحل عن تدريب نادي برشلونة في حال لم يحقق لقب الدوري هذا الموسم وسيعوضه تشافي هيرنانديز بداية من الموسم المقبل.

بالرغم من إعطاء الثقة الكاملة من قبل إدارة برشلونة الجديدة للمدرب رونالدو كومان، إلا أن الاسئلة عن خليفته ما زالت تتردد من قبل الصحفيين، وبالأخص عندما يسقط الفريق في أي مباراة.

تشافي هيرنانديز، هو الرجل الذي كان مقرراً له أن يكون في سُدة تدريب النادي الكتلوني قريبًا، ويبدو أن هذه الأنباء ستعود من جديد في الوقت الحالي مع نهاية الموسم الحالي.

ويُنظر لتشافي هيرنانديز على أنه "مرجعاً" فيما يخص "أسلوب برشلونة" وأنه ركن مهم في "الحقبة الذهبية" للفريق الكتالوني في العقد الأخير وأحد أبرز اللاعبين التكتيكيين في تاريخ النادي.

وفي هذا السياق ذكرت القناة الرابعة الكتالونية أنتشافي هيرنانديز مرشح لخلافة رونالد كومان بنهاية الموسم الحالي، حيث أنه يعد رجل المستقبل بالنسبة للنادي الكتالوني.

تشافي تواصلت معه إدارة برشلونة بالفعل عبر الهاتف من خلال رسالة تطلب منه عدم التجديد مع فريقه الحالي نادي السد القطري، لكي يكون جاهزًا لتدريب الفريق الكتالوني.

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يذكر أن تشافي هيرنانديز قد خاض رحلة جيدة المستوى كمدير فني لنادي السد في قطر، ولكن خطوة تدريب برشلونة تختلف كليًا بكل تأكيد.