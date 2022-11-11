رغم دخوله قائمة السنغال .. ناجسلمان: ماني قد يغيب عن كأس العالم!

مدرب المنتخب السنغالي يميل إلى التفاؤل

كشف يوليان ناجلسمان المدير الفني لبايرن ميونخ، عن موقفه من مشاركة النجم السنغالي ساديو ماني مع منتخب بلاده في كأس العالم.

ماني دخل قائمة السنغال المشاركة بمونديال قطر المقام في 20 نوفمبر الجاري، رغم معاناته من إصابة في أوتار الركبة لم يتمكن من التعافي منها حتى الآن.

وفي المؤتمر الصحفي لمواجهة شالكه بالدوري الألماني قال ناجلسمان:"سنقوم بفحص آخر في غضون 10 أيام وبعد ذلك سنرى كيف تسير عملية التعافي".

وأضاف:"بالطبع السنغال تريد مشاركته في البطولة، ولكنه لن يلعب لو كان يعاني من أي آلام، صحة اللاعب أهم من كرة القدم، هذا هو الحال معنا وكذلك مع أي شخص آخر".

وأما مدرب السنغال أليو سيسيه فقد قال في تصريحات نقلها موقع "France 24":"فضلت تواجده مع المجموعة، ساديو لاعب مهم في فريقنا ومن المهم الاستمرار في متابعة إصابته على أمل تعافيه في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، لكننا متفائلون حقًا".

وأوضح:"سنمنح أنفسنا كافة الوسائل المتاحة للسماح لساديو بالتعافي في الوقت المناسب".

يذكر أن السنغال تلعب في المجموعة الأولى بالمونديال، وتلعب مباراتها الأولى ضد قطر يوم 20 نوفمبر قبل اللعب ضد الإكوادور وهولندا.