السحر أتى بمفعوله؟ ماني حاضر في قائمة السنغال لكأس العالم

ماني يقود هجوم السنغال في مونديال قطر

أعلن أليو سيسيه، المدير الفني للمنتخب السنغالي، عن قائمة "أسود التيرانجا" التي ستشارك في كأس العالم، حيث تواجد فيها النجم ساديو ماني رغم الإعلان عن إصابته في الأوتار.

انضمام ماني لقائمة السنغال جاء بعد تصريحات فاطمة سامورا الأمين العام للاتحاد الدولي "فيفا"، والتي أكدت على الاستعانة بالأطباء من السحرة لمعالجة ساديو قبل كأس العالم. اقرأ التفاصيل

وضمت قائمة السنغال في كأس العالم قطر 2022 الآتي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي، ألفريد جوميس، سيني ديانج.

الدفاع: بابي عبدو سيسيه، عبدو ديالو، إسماعيل جاكوبس، كاليدو كوليبالي، فورموز ميندي، يوسف سابالي، فودي بالو توري.

خط الوسط: باتي سيسيه، كريبين دياتا، إدريسا جانا جاي، بابي جاي، شيخو كوياتي، مامادو لوم، نامبليس ميندي، مصطفى نامي، بابا مطر سار.

الهجوم: ساديو ماني، إسماعيل سار، بولاي دياي، بامبا ديانج، فامارا ديدو، نيكولاس جاكسون، إليمان ندياي.

ويقع المنتخب السنغالي في المجموعة الأولى، رفقة منتخبات قطر والإكوادور وهولندا، حيث يخوض أسود التيرانجا أولى مبارياتهم بالمونديال أمام الطواحين الهولندية يوم 21 نوفمبر الجاري.