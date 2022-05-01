رغم تقارير الرحيل .. دي يونج يؤكد على ثقة تشافي به!

قرر الهولندي فرينكي دي يونج لاعب وسط نادي برشلونة الرد على التكهنات التي أشارت إلى أنه سيرحل عن "البلوجرانا" في نهاية الموسم الحالي.

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت في وقت سابق أن الهولندي الدولي لا يشعر بالراحة في برشلونة ويفكر في الرحيل، بسبب قرارات تشافي هيرنانديز مدرب النادي الكتالوني.

ويأتي ذلك في المقام الأول بسبب عدم اعتماد تشافي بشكل كامل على دي يونج، وتعمد إخراجه من المباريات في الدقيقة 60 بشكل شبه دائم.

ماذا قال دي يونج؟

الهولندي الدولي، وبعد مباراة برشلونة وريال مايوركا، والتي أقيمت مساء الأحد على ملعب "كامب نو" تحدث عن وضعه مع النادي الكتالوني.

دي يونج أكد أنه تحدث مع تشافي بعد تغييره في الدقيقة 60 خلال المباراة السابق ضد رايو فاييكانو، للتعبير عن شعوره.

وقال دي يونج في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "المحادثة كانت جيدة، المدرب أخبرني أنه يثق بي، وأنا أثق بنفسي، والجميع سعداء".

ما هو رأي دي يونج في موقف برشلونة؟

برشلونة، وبعد الفوز على ريال مايوركا بهدفين لهدف، انفرد بالمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة.

لكن دي يونج يشعر بالإحباط من عدم القدرة على منافسة ريال مدريد على لقب "لا ليجا" هذا الموسم، لكنه يرى بأن الهدف الآن هو تأمين المركز الثاني، ليتمكن الفريق من لعب كأس السوبر الإسباني في الموسم المقبل.

وقال الهولندي: "لم نكن جيدين هذا الموسم، الآن نحن في المركز الثاني، والهدف هو البقاء على هذا النحو".

واختتم دي يونج: "لقد لعبنا بشكل جيد، على الرغم من أننا نستطيع أن نتحسن، كان الفوز مهمًا جدًا بعد سلسلة النتائج السلبية".

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