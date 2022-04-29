جول إنسايدر | منزل إنييستا "المسكون" وتماثيله التي أغرقت قريته!

"جول إنسايدر" هي سلسلة جديدة تركز على ممتلكات نجوم كرة القدم خارج عالم الساحرة المستديرة، استثمارات ومجالات مختلفة قرر نجوم الكرة التوجه لها بعيداً عن الميدان، منها ما يناسب رجال الأعمال، وأخرى غريبة ومفاجأة، وهو ما نسلط الضوء عليه.

حلقة اليوم ستكون عن أندريس إنييستا قائد برشلونة السابق ولاعب فيسيل كوبي الحالي وعن منزله الذي أمضى فيه غالبية سنوات حياته الاحترافية كلاعب كرة قدم.

المنزل خرجت تقارير صحفية تفيد أنه به أشباح، ويريد إنييستا أن يتخلص منه في أسرع وقت ممكن، لكن ما هي حقيقة تلك التقارير؟

إنييستا الشبح

قبل أن يحصل إنييستا على لقب الرسام الذي اشتهر به طوال مسيرته الكروية كان لديه لقب آخر بينه وبين أصدقائه.

نجم برشلونة التاريخي كان يلقب بالشبح، لأنه يمر من خصومه بمنتهى السهولة، وبعد مروره كان يبحث عنه الخصم فلا يجده.

ارتباط إنييستا بالأشباح لم يتوقف عند اللقب القديم أو المنزل، لكن امتد إلى حياته العملية حيث ظهر في أحد إعلانات النسخة الإسبانية من فيلم "طاردو الأشباح".

ربما الأمر لم يكن في باله وقتها، لكن نفس المسمى عاد بحسب ما ذكرت تقارير عديدة ليطارده من جديد من خلال منزله.

تاريخ منزل إنييستا

في 2006 اشترى إنييستا قطعة أرض في بلدته القديمة فوينتيالبيا ولمدة 18 شهرًا قام ببناء منزله عليها على طراز رفيع بإشراف والده الذي يعمل في الأساس في البناء.

منزل النجم الإسباني يقع في نفس الحي الذي شهد مولده ونشأته في شمال مقاطعة البسيط، جنوب شرق إسبانيا.

وقال أحد الجيران لصحيفة "صن": "أتذكر إنييستا وهو طفل عندما كان يلعب كرة القدم هنا مع أصدقائه، لقد كان مختلفًا عن الجميع لأنه كان يتحكم بالكرة بسهولة، كان يمكننا أن نرى الذكاء في عينه".

وأضاف: "يأتي هو وعائلته في الإجازات من أجل إمضاء الوقت في منزله، هو شخص عادي وبسيط للغاية".

قيمة عملية البناء في ذلك الوقت بالإضافة إلى الأرض وصلت لحوالي 4 مليون يورو، بعد أن تم فرش المنزل وتنسيقه.

لكن بحسب ما ذكرت عدة مواقع متخصصة في عمليات بيع وشراء العقارات فالموقع لن تقل قيمته لو تم بيعه اليوم عن سبعة مليون يورو.

صحيح أن الحي الذي يحيط بالمنزل فقير ولا توجد به رفاهيات واضحة، إلا أن حقيقة أن المنزل نفسه يخص أندرياس إنييستا تعطيه قيمة خاصة.

منزل على طراز برشلونة وكل شيء حول إنييستا

منزل النجم الإسباني به خمس غرف نوم، بالإضافة إلى كنيسة مصغرة للتعبد يستخدمها هو وأسرته وحمام سباحة ضخم.

وفي أسفل حمام السباحة يوجد شعار كبير لنادي برشلونة، النادي الذي أمضى فيه إنييستا أطول فترات مسيرته الكروية.

وبداخل المنزل تتناثر على الجدران صور الرسام بقميص برشلونة ومنتخب إسبانيا، وقمصان برشلونة معلقة على الحوائط.

حتى في بداية البناء تم اقتراح تلوين المنزل من الخارج بألوان برشلونة، لكن لاحقًا تم إلغاء ذلك المقترح في ظل رفض المهندس القائم على العمل، بحسب ما ذكرت مدونة خاصة بمشجعي برشلونة تدعى "اف سي بي ترانسفيرز".

المنزل من الخارج عليه كلمة إنييستا بالخط العريض بالإضافة إلى الرقم ستة، رقم قميصه مع منتخب إسبانيا وبجواره شعار الفريق على الجانب الأيمن، والرقم ثمانية وبجواره شعار برشلونة على الجانب الأيسر.

وبعيدًا عن طراز المنزل، فكل شيء فيه أو حوله يدور في فلك إنييستا، فلو حصلت على فرصة ودخلت للمنزل بشكل أو بآخر ونظرت من أي نافذة ستجد تمثال برونزي للنجم الكبير خارج منزله.

ليس هذا فحسب، لو كنت في طريقك إلى منزل إنييستا فلا يجب أن تتعرض لأي نوع من المشاكل في بحثك عنه، فالمنزل بالرغم من كونه أكبر منازل المنطقة وأكثرهم روعة من حيث الطراز فهو موجود في شارع يدعى "أندرياس إنييستا".

لن تمشي كثيرًا خارج المنزل حتى تجد تمثال آخر لكأس العالم في ميدان قريب وقد حُفر عليه اسم إنييستا وتم وضع صورة تسجيله لهدف نهائي 2010 ضد هولندا عليه من الخارج.

وبعده بعدة أمتار وأمام مصنع النبيذ الخاص بأسرته والذي وسعه إنييستا وأصبح يباع بشكل أكبر منذ أن أعيدت تسميته خلف الدقيقة 116 التي سجل فيها هدف الفوز بكأس العالم، تجد أمام ذلك المصنع تمثالًا آخر لإنييستا نفسه.

للإيجار

في 2015 أعلن إنييستا عن عرض منزلًا يملكه للإيجار مقابل حوالي 135 يورو في الليلة الواحدة، ووضع المنزل على أحد المواقع المتخصصة في ذلك.

الكثير من الجماهير تهافتت على ذلك الإعلان لتقع في صدمة كبيرة عندما وجدت أن المنزل الذي عرضه إنييستا لا يتجاوز مجرد كونه غرفة وسط منطقة زراعية تعود ملكيتها له.

تلك المنطقة الزراعية يتم زرع النبيذ الذي تستخدمه العائلة في عملها بصناعته، والذي توسع بشكل كبير وسنتحدث عليه في حلقة أخرى.

الجماهير تعرضت للإحباط بعدما تأكدت أن المنزل الذي سيؤجره إنييستا ليس هو نفسه الذي يعيش فيه نجم برشلونة في ذلك الوقت.

الأشباح

أصل قصة ظهور الأشباح في منزل أندرياس إنييستا يعود إلى صحيفة "سوكر لادوما" الجنوب إفريقية الشهيرة.

الصحيفة أكدت في 2015 عقب أن عرض إنييستا غرفة النبيذ للإيجار أن النجم الإسباني يعاني من ظهور الأشباح في منزله.

وبحسب ما ذكرت فإنييستا قام بشكل فوري بعد تلك الحادثة بعرض المنزل للبيع، لكن ها نحن حتى يومنا هذا فالمنزل لا يزال ملكًا للاعب فيسيل كوبي.

الصحيفة أكدت أن اللاعب وأسرته يسمعون أصواتًا في المنزل ليلًا ولا يشعرون بالراحة فيه، وهو الأمر الذي جعله يعرضه للبيع.

على ما يبدو أن الصحيفة سمعت بإيجار إنييستا للغرفة التي تحدثنا عنها وقام بالتكهن أن شيئًا ما ليس على ما يرام ونشرت تلك الأنباء التي لم يثبت صحتها حتى الآن.

وبشهادة جيران إنييستا لا يزال النجم الكبير يأتي إلى منزله من اليابان في كل إجازة ليمضي وقته مع أسرته حيث بدأ حياته.

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