رغم إعلان العملات المشفرة .. تطور جديد في مفاوضات فيراتي مع الهلال

أحمد رفعت
Marco Verratti PSGGetty
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تعرف على آخر تطورات مفاوضات فيراتي مع نادي الهلال

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يواصل نادي الهلال سعيه لحسم التعاقد مع النجم الإيطالي ماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم المقبل 2023-2024.

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فيراتي كان قد ظهر في حملة إعلانية لإحدى شركات العملات المشفرة اليابانية، بدلًا من النجم الفرنسي كيليان مبابي. "اقرأ التفاصيل"

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وأشار الصحفي نيكولو شيرا عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إلى أن ماركو فيراتي وافق على الشروط الشخصية مع نادي الهلال، لعقد يمتد حتى عام 2026 مقابل 48 مليون يورو في الموسم الواحد.

وأصبح نادي الهلال مستعدًا لتقديم 50 مليون يورو إلى باريس سان جيرمان، من أجل إقناع مسؤوليه بالتخلي عن ماركو فيراتي للانضمام إلى الزعيم وإتمام الصفقة.

وكان العرض الأول الذي تقدم به نادي الهلال لباريس سان جيرمان من أجل التعاقد مع فيراتي هو 30 مليون يورو، ولكن إدارة النادي الفرنسي رفضته.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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57904 الأصوات