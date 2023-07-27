"صورة مُركبة" تحسم مستقبل فيراتي ومبابي مع باريس سان جيرمان

النجم الفرنسي لم يتواجد في الجولة الآسيوية

حلقة جديدة في الحرب المفتوحة بين كيليان مبابي وباريس سان جيرمان، ظهرت في الحملة الإعلانية الجديدة التي أعلن عنها النادي.

باريس قام مؤخرًا باستبعاد اللاعب من جولة الفريق الآسيوية، بسبب عدم موافقة اللاعب على التجديد وإصراره على الرحيل بالمجان الصيف القادم، بينما يفضل باريس توقيعه على عقد جديد أو بيعه هذا الصيف.

الحملة الإعلانية الجديدة لشركة العملات المشفرة اليابانية "Brilliantcrypto" سبق أن تواجد مبابي مع أشرف حكيمي وماركينيوس وفابيان رويز ونيمار في الصورة الرسمية لها.

وكانت المفاجأة بعدما أعلن بطل الدوري الفرنسي عن هذا التعاون مع الشركة اليوم، الخميس، بإزالة مبابي من الصورة المركبة وظهور ماركو فيراتي بدلًا منه.

وعلى الرغم من أنها تفاصيل تجارية بحتة إلا أنها قد تكون إشارة على اقتراب مبابي من الرحيل والانتقال إلى ريال مدريد خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وأما الغريب في الأمر أن فيراتي هو من ظهر بدلًا منه، رغم تأكيدات الصحفي الإيطالي "فابريتسيو رومانو" على توصل الهلال السعودي على اتفاق لضمه هذا الصيف.