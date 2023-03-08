رغم أنه ضحيته في النصر .. فينسنت أبو بكر يصر على موقفه تجاه رونالدو

المهاجم الكاميروني كان ضحية تعاقد النصر مع صاروخ ماديرا وهو ما أغضبه كثيرًا بحسب تصريحاته

رغم أنه لم يقض مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في النصر السعودي إلا أيام معدودة إلا أنه يبدو أن الكاميروني فينسنت أبو بكر؛ مهاجم بشكتاش التركي، ارتبط معه بعلاقة خاصة.

الكاميروني رحل عن العالمي في يناير الماضي مجانًا، إذ كان لا بد من رحيل أحد أجانب الفريق، كي يتم قيد صاروخ ماديرا، فاللوائح السعودية تفرض ثمانية أجانب فقط على قائمة كل فريق.

وخلال الفترة الماضية، خرج أبو بكر بأكثر من تصريح حول الدون ما بين تأكيده بأنه حاول إقناعه بالبقاء في العالمي، وبين تأكيدات عن غضبه من رودي جارسيا؛ المدير الفني للفريق، بعدما أخبره أنه سيكون ضحية التعاقد مع رونالدو.

لكن العلاقة بين الثنائي ليست متوترة كما زعم البعض، إذ أن أبو بكر يصر على الاحتفال بأهدافه مع بشكتاش على طريقة رونالدو الشهيرة، حيث يضع يده على صدره ويقف ثابتًا أمام الجماهير، مثلما كان يفعل حتى قبل أن يتعاقد النصر مع صاروخ ماديرا، ولم يتخل عن هذا الاحتفال بعد الإطاحة به لصالح الدون.

أحرز فينسنت أول أهدافه في الموسم الجاري مع بشكتاش في شباك أنقرة جودو، في الخامس من مارس الجاري ضمن الجولة الـ24 من الدوري التركي الممتاز، واحتفل بطريقة رونالدو، وقبلها في 27 من يناير الماضي، خلال مواجهة ألانيا سبور ضمن الجولة الـ21، احتفل أبو بكر بالطريقة نفسها، قبل أن يتم إلغاء هدفه.

يذكر أن أبو بكر شارك في خمس مباريات مع فريقه التركي منذ انضمامه في الشتاء الماضي، أحرز خلالها هدفًا وحيدًا.