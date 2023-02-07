عكس سير الأحداث .. أبو بكر يفجر مفاجأة حول طلب خاص من رونالدو

المهاجم الكاميروني رحل مع قدوم كريستيانو رونالدو، ليعود لناديه السابق بشكتاش التركي

تبدو الصورة من الداخل في النصر السعودي عكس ما كانت تدل عليه طوال الأشهر الماضية بشأن المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر، إذ فجر اليوم، مفاجأة من العيار الثقيل.

الكاميروني رحل عن العالمي في الميركاتو الشتوي المنقضي، لينضم لصفوف بشكتاش، بعدما كان النادي مضطرًا لرحيل أحد أجانبه، كي يتمكن من قيد الصفقة الجديد البرتغالي كريستيانو رونالدو.

لكن حتى قبل قدوم رونالدو كافة التقارير كانت تؤكد أن مسؤولي النصر لديهم رغبة في التخلص من المهاجم الكاميروني والتعاقد مع آخر، نظرًا للمستوى المتواضع الذي يقدمه مع الفريق منذ التعاقد معه، لكن هذا ما نفاه اللاعب.

وقال أبو بكر، خلال تصريحاته لقناة "Canal +" الفرنسية: "رحيلي لا علاقة له بالتعاقد مع رونالدو، قبل أن تتم الصفقة، طلبت من المدرب الرحيل، وعندما تمت، كان لا بد من رحيل أحد اللاعبين الأجانب، وهنا طلب مني رونالدو البقاء في صفوف الفريق".

وأضاف: "مسؤولو النصر طلبوا مني البقاء حتى نهاية الموسم على الأقل، كانوا مستعدين لدفع راتبي حتى نهاية الموسم، لكنني أردت الرحيل".

جدير بالذكر أن أبو بكر انضم للنصر في صيف 2021 قادمًا من بشكتاش، وخلال هذه الفترة خاض مع العالمي 39 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 13 هدفًا، وصنع ستة آخرين.