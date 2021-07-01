رغم النفي .. صفقة تبادلية ضخمة تطيح بحمد الله من النصر

هل يستمر حمد الله مع النصر أم يرحل؟

أكدت تقارير صحفية، على أن مستقبل المغربي عبد الرزاق حمد الله رفقة فريق نادي النصر، لم يتحدد حتى الآن، بالرغم من النفي خلال الفترة الماضية بشأن عدم رحيله.

ويعد حمد الله واحدًا من العناصر الأساسية بصفوف نادي النصر، والتي يعتمد عليها الجهاز الفني للفريق الأصفر بقيادة المدرب البرازيلي مانو مينيزيس.

لماذا نفى مسؤولي النصر ما تردد حول رحيل حمد الله؟

بعد انتشار أخبارًا تفيد بأن حمد الله في طريقه للرحيل عن صفوف نادي النصر، أبدت جماهير العالمي غضبها من هذا الأمر، وهو ما دفع مسؤولي النصر للرد على هذا الأمر.

وخلال تصريحات لصحيفة "الرياضية" أكد مصدر مسؤول داخل النصر، على أن ما تردد حول رحيل حمد الله غير صحيح بالمرة، وأن اللاعب سيكون على رأس الفريق الموسم المقبل، لأنه لاعب مهم لدى المدرب البرازيلي مانو مينيزيس".

وواصل المصدر: "مسؤولو النصر سيفتحون مع حمد الله ملف التجديد خلال الفترة المقبلة، قبل دخوله الفترة الحرة في يناير 2022، والإدارة متمسكة باستمراره لسنوات مقبلة".

هل يفكر النصر فعلًا في رحيل حمد الله؟

هذا ما أوضحته النسخة المطبوعة من صحيفة "الوطن" السعودية، والتي أكدت أنه بالرغم من نفي النصراويين نية ناديهم في التخلي عن المهاجم المغربي، إلا وأن الإدارة برئاسة مسلي آل معمر تدرس فعلًا إمكانية رحيله.

وربطت الصحيفة بين تنازل نادي النصر، باهتمام مسؤولي الاتحاد بالمهاجم المغربي، مقابل الموافقة على انتقال الحارس فواز القرني إلى صفوف العالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جاء ذلك في ظل رغبة نادي النصر في تدعيم صفوفها بحارس محلي مميز خلال الفترة المقبلة، ليكون خلفًا للأسترالي برادلي جونز، والذي رحل بنهاية عقده، بنهاية الموسم الماضي.

ما هي تفاصيل عرض الاتحاد لضم حمد الله؟

وأكدت صحيفة "الوطن" على أن إدارة نادي الاتحاد تحركت بالفعل من أجل ضم عبد الرزاق حمد الله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة في ظل انتشار أخبارًا تفيد بأن اللاعب نفسه يريد الرحيل.

وجاءت رغبة حمد الله في الرحيل عن النصر، بعد تعاقد ناديه مع المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر، لاعب نادي بشكتاش التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وشددت المصادر داخل نادي الاتحاد على أن العميد يريد إبرام صفقة تبادلية مع النصر بالتعاقد مع حمد الله، مقابل التنازل عن المدة المتبقية في عقد فواز القرني.

لماذا تقدم نادي الاتحاد بهذا العرض؟

ووفقًا لما جاء في الصحيفة، فإن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، ردت على طلب النصر بالتنازل عما تبقى في عقد فواز القرني، بطلب شراء المدة المتبقية من عقد حمد الله.

وتنتظر إدارة الاتحاد الرد النهائي والرسمي من جانب نادي النصر، بخصوص تلك الصفقة التبادلية الكبرى، وذلك في ظل رغبة العميد في التعاقد مع مهاجم أجنبي، ليكون بديلًا للصربي ألكسندر بريجوفيتش، والذي اقترب من الرحيل عن قلعة النمور.

ما هو رد فعل جماهير النصر على هذا الأمر؟

وعبرت جماهير نادي النصر عن رفضها القاطع في الاستغناء عن حمد الله، والذي يعد واحدًا من أفضل المحترفين في تاريخ نادي النصر، نظرًا لأهميته بالفريق الأصفر.

ودشنت الجماهير حملة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حملت عنوان "حمد الله خط أحمر"، بهدف الضغط على الإدارة لعدم الاستغناء عن اللاعب المغربي.

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