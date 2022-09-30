فكرة تود بولي تخرج إلى النور

بدأت أندية الدوري الإنجليزي في المضي قدمًا بشكل جدي، في مقترح تنظيم مباريات تشمل التنافس بين نجوم البطولة مع نظرائهم في باقي الدوريات الكبرى في أوروبا.

تصدر تود بولي المالك الجديد لنادي تشيلسي الإنجليزي، عناوين الصحف في شهر سبتمبر الجاري، عندما اقترح إقامة مباراة بين نجوم الشمال والجنوب في إنجلترا.

وتعرض هذا الاقتراح لحملة هجوم واسعة من مختلف النقاد والجماهير وبعض المدربين وعلى رأسهم يورجن كلوب مدرب ليفربول الذي لم يؤمن بجدية هذه الفكرة وإمكانية تنفيذها في المستقبل القريب، ونفس الأمر لبيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي.

ولكن صحيفة "تايمز" البريطانية، أكدت أن المديرين التنفيذيين في المسابقة أعطوا المزيد من الاهتمام للفكرة من حيث المبدأ، مع إمكانية حدوثها بشكل مختلف.

ويعتبر الاقتراح الأكثر ترجيحًا للحدوث هو إقامة مباريات بين نجوم الدوري الإنجليزي ضد نظرائهم من نجوم بدوريات أخرى مثل الدوري الإسباني، الألماني، الفرنسي والإيطالي.

ومن المتوقع إقامة هذه المباريات بنظام فريق مكون من نجوم لكل دوري، خلال فترة الصيف أو العطلة الشتوية، بوجود صعوبة في العثور على موعد مناسب للتقويمات بالمسابقات المختلفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المباريات ستقام خارج إنجلترا أو ربما بدولة غير أوروبية حول أنحاء العالم، وذلك لتأمين المزيد من الصفقات المربحة لحقوق البث التلفزيوني الأجنبي.

جدير بالذكر أن العقبة الأبرز أمام هي الفكرة، هي مباراة كأس الدرع الخيرية التي تقام ببداية كل موسم بين بطل الدوري الإنجليزي والفريق الفائز بكأس الاتحاد، ولكن المستثمرون الأمريكيون بالدوري يؤمنون بقدرتهم على إيجاد طريقة لعدم التقليل من شأن هذه المواجهة السنوية.