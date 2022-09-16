جوارديولا يشارك كلوب في السخرية من مالك تشيلسي!

اقتراح تود بولي يواصل إثارة التهكم

اتفق بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي مع نظيره في ليفربول يورجن كلوب حول انتقاد اقتراح مالك نادي تشيلسي تود بولي بإقامة مباراة بين فرق الشمال وفرق الجنوب الإنجليزي.

وكان كلوب قد تهكم على هذا الاقتراح قائلًا إن رجل الأعمال الأمريكي "لم ينتظر كثيرًا ليضع بصمته" وإنه "من الأجدر أن يجد موعدًا لإقامة تلك المباراة أو البطولة ثم يبدأ في طرح الأمر".

وواصل التهكم قبل أيام قائلًا إن على بولي أن يجلب معه فريق كرة السلة الاستعراضي الأمريكي هارلم جروبترز.

اتفاق مع كلوب

جوارديولا اتفق مع كلوب في هذا الطرح قائلًا إنه "رغم أنه لا يملك رأيًا بشأن هذه المسألة، إلا أنه يؤيد رأي كلوب".

وأضاف: "سيكون من الجيد أن يجدوا لنا موعدًا يمكن لعب هذه المباراة فيه".

إشادة بهالاند مجددًا

وأشاد جوارديولا من جديد بالظاهرة النرويجي إرلينج هالاند قائلًا إنه "لاعب رائع ومن الجيد للغاية أن تدير لاعبًا مثله كما أنه شخص لطيف للغاية وهذا هو الأمر الأكثر أهمية".

وأضاف: "أعتقد أنه سوف يتطور أكثر من ذلك أيضًا.. إنه رائع بكل المقاييس ويستمر في تقديم ما يفعله أصلًا منذ مدة".