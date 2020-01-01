رغم الحجر الصحي وكورونا .. نجوم الدوري الإنجليزي في الملاهي الليلية

تقارير صحفية إنجليزية تؤكد أن عدد من نجوم الدوري الإنجليزي لا يلتزمون بالعزل الطبي ويخرج بشكل مستمر في الملاهي الليلية.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن عدد من نجوم كرة القدم في الدوري الإنجليزي لا يلتزمون بالتعليمات المفروضة حاليًا لمواجهة فيروس كورونا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صن" والتي أكدت أن هؤلاء النجوم يخرجون بشكل مستمر للملاهي الليلية والمطاعم كأن شيئًِا لم يكن.

وظهر ديلي آلي نجم فريق توتنهام على رأس هؤلاء النجوم، حيث تمت مشاهدته في أحد المطاعم لليلتين على التوالي، يحتسي المشروبات الكحولية رفقة صديقته روبي ماي وبعض أصدقائه.

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وانضم له اللاعب كايل ووكر زميله السابق في توتنهام والحالي في منتخب إنجلترا ولاعب مانشستر سيتي بعد ذلك في أحد الملاهي الليلة.

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وقال أحد شهود العيان للصحيفة: "الأمر جنوني ما يفعله هؤلاء النجوم بمجرد أن تم إيقاف كرة القدم، أول ما جاء في بالهم هو الذهاب للملاهي الليلة".

ولم يكن ثنائي توتنهام فقط من ظهرا في أماكن عامة خلال الساعات الماضية، حيث تمت مشاهدة جايمس ماديسون لاعب ليستر سيتي ورياض محرز نجم مانشستر سيتي وغيرهما.

جدير بالذكر إيمريك لابورت نجم فريق مانشستر سيتي كان قد أوضح في تصريحات صحفية سابقة أن بيب جوارديولا المدير الفني للفريق كان قد حذر نجومه من الظهور علانية في فترة توقف المباريات والتدريبات.