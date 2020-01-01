جوارديولا يتبرع بمبلغ ضخم لدعم كتالونيا في مواجهة فيروس كورونا

وأخيرًا ظهر الفيلسوف..

أقدم بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على خطوة إنسانية عظيمة، عندما تبرع بمليون يورو لإحدى المؤسسات الطبية في كتالونيا لدعمهم في الحرب ضد فيروس كورونا.

كورونا استشرى في إسبانيا بصورة كبيرة جدًا خلال الأيام الماضية وازداد عدد الوفيات كثيرًا، ليظهر الفيلسوف ويواصل مسيرة اللاعبين والمدربين المميزة في دعم الإنسانية ويتبرع بهذا المبلغ الضخم.

المؤسسة التي تبرع لها جوارديولا تهدف بصفة أساسية إلى تزويد المراكز الصحية بمزيد من الموارد للقضاء على كورونا وانتشاره في أقرب وقت ممكن بالإضافة إلى شراء المواد الطبية اللازمة والأجهزة الطبية التي تساعد على علاج المرضى.

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ويُعد جوارديولا أحد أبرز الأسماء الكتالونية على ساحة رياضة كرة القدم نسبةً إلى ما قام به من إنجازات وألقاب تاريخية رفقة النادي الكتالوني الأكبر، برشلونة، خلال 4 سنوات من 2008 إلى 2012 كمدرب، وكذلك كلاعب لفترة طويلة داخل كامب نو في التسعينيات وبدايات القرن الحالي.

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جوزيه مورينيو، الغريم اللدود لجوارديولا ظهر أيضًا وهو يساعد إحدى المؤسسات في لندن من خلال تقديم الموارد ونشر المعلومات حول الفيروس، في لقطات تؤكد على الروح العالية للرياضيين وسط هذه الأزمة الضخمة.

كرة القدم حول العالم مُعلقة إلى أجل غير مسمى، ويبدو أن العودة لن تكون على المدى القريب في ظل عدم القدرة على السيطرة على الفيروس من قبل مختلف القوى العالمية.

يذكر أن كأس الأمم الأوروبية قد تم تأجيلها لمدة عام، وكذلك الأمر بالنسبة لأولمبياد طوكيو، بينما لا يزال يحلم مسؤولو الدوريات الأوروبية أن يتم تحسن وضع كورونا لاستئناف البطولات وتجنب خسائر اقتصادية ستدمر أغلب فرق كرة القدم في العالم.