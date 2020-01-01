رغم التقدم بثلاثية في الذهاب، نجم بايرن ميونخ يتوقع تفوق تشيلسي

ليون جوريتسكا نجم بايرن ميونخ يخشى تفوق تشيلسي على فريقه في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

أعرب اللاعب الألماني ليون جوريتسكا نجم فريق بايرن ميونخ عن قلقه من لقاء الإياب بدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا أمام نظيره تشيلسي .

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جوريتسكا وأكد خلالها أن تشيلسي يملك أفضلية لا يملكها بايرن ميونخ، وهي خوضه الكثير من المباريات مؤخرًا.

وقال جوريتسكا: "لقد حققنا نتائج مذهلة هذا الموسم حتى الآن، وفزنا بالدوري والكأس، ومن الواضح أن الجميع سيحاول إيقافنا وأن التحديات المقبلة لن تكون سهلة".

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وأضاف: "كل التركيز في الوقت الحالي سيكون على مباراتنا أمام تشيلسي، الجيد في مواجهتهم أننا نحترمهم بنفس القدر الذي يحترموننا به".

وأردف: "تشيلسي سيدخل المباراة وهو لديه جانب تفوق واضح، حيث سيلعبون المباراة بعد أن ينهوا الموسم الخاص بهم بشكل مباشر، بينما نحن في حاجة للحفاظ على الإيقاع الذي أنهينا به الموسم".

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وأنهى تصريحاته: "سنحاول أن نقدم كل ما لدينا من أجل التأكيد من عدم نجاح تشيلسي في الهدف الخاص بهم، وعلينا أن نستعد بدنيًا وذهنيًا".

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ كان قد أنهى لقاء الذهاب في لندن على ملعب ستامفورد بريدج بالتفوق بثلاثية نظيفة، وهو ما يمنحه أريحية كبيرة في لقاء العودة.