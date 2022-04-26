رغم التصريحات الداعمة .. تصرفات تشافي تدفع دي يونج للرحيل عن برشلونة!

أصبح مستقبل الهولندي فرينكي دي يونج مع نادي برشلونة الإسباني على المحك، واستمراره في النادي الكتالوني لم يعد مضمونًا بأي حال من الأحوال.

يأتي هذا على الرغم من حقيقة أن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة واللاعب نفسه أكدا في تصريحاتهما مؤخرًا أن العلاقة بين الطرفين مستمرة.

إلا أن الواقع ليس واضحًا، ويبدو أن دي يونج قد غير تفكيره، رغم تصريحه مؤخرًا بأنه يشعر بالراحة ويريد الاستمرار والتحسن في برشلونة.

كل التصريحات من معسكر برشلونة، سواء من تشافي أو جوردي كرويف المستشار الفني للنادي تؤكد على قيمة وأهمية دي يونج في "البلوجرانا".

لماذا تغير الوضع؟

حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن دي يونج لا يشعر بالراحة حاليًا في برشلونة، ولا يستبعد المغادرة في الصيف.

الهولندي الدولي ليس سعيدًا بما يحدث هذا الموسم في برشلونة، وقرارات تشافي التكتيكية الخاصة بدي يونج لا تُسعد اللاعب.

وفي 27 مباراة خاضها دي يونج مع تشافي، أكمل سبع مباريات فقط، وهو عدد قليل جدًا بالنسبة إلى لاعب يجب أن يكون أساسيًا ويلعب عمليًا كل الدقائق الممكنة.

تغيير دي يونج في الدقيقة 60 أصبح أمرًا معتادًا في مباريات برشلونة، حيث حدث ذلك 14 مرة.

وأظهر دي يونج غضبه أثناء تغييره خلال مباراة رايو فاييكانو الأخيرة في الدوري الإسباني، حيث توجه إلى غرفة تبديل الملابس فور تغييره، وكانت علامات السخط بادية على وجهه.

ما هي الأندية المهتمة بضم دي يونج؟

يملك دي يونج عددًا من الأندية التي تراقب وضعه، لكن مانشستر يونايتد الإنجليزي يعد الأقرب.

يأتي ذلك بعد وصول الهولندي إريك تين هاج إلى قيادة "الشياطين الحمر"، وهو المدرب الذي لعب معه دي يونج أفضل فترة في مسيرته أثناء تواجده مع أياكس.

مانشستر يونايتد ليس الوحيد، حيث يفكر بايرن ميونخ الألماني أيضًا في ضم اللاعب، ولا يمكن استبعاد تقديم عرض له.

ما هو موقف برشلونة؟

برشلونة، من جانبه، لا يغلق الباب أمام صفقة بيع لأنه يعلم أن دي يونج أحد اللاعبين أصحاب أعلى الأجور في النادي.

كما أن برشلونة يمكنه الحصول على صفقة جيدة للغاية مقابل بيع دي يونج.

ويفكر برشلونة في بيع دي يونج مقابل 75 مليون يورو، وهو نفس مبلغ التعاقد معه من أياكس قبل ثلاث سنوات.

وإذا ما حدث ذلك، فإن هذا سيمنح برشلونة فرصة الحصول على المزيد من الخيارات للتعاقد مع مهاجم كبير في الصيف المقبل.

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