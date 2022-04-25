جوارديولا ضد ريال مدريد: الجلاد ينتظر فرصة الانتقام من جرح أنشيلوتي!

مواجهة ريال مدريد لها بريق خاص بالنسبة لمدرب مانشستر سيتي الكتالوني بيب جوارديولا، فهو اللقاء الذي يعيد له سنوات من الصراع والتنافس عاشها منذ بداية مسيرته لاعبًا وصولًا إلى تدريب الغريم التقليدي – برشلونة – ثم لقاءات تالية في دوري أبطال أوروبا.

وحينما يواجه السيتيزنس نظيره الملكي غدًا، الثلاثاء، تتجدد الذكريات الإيجابية لجوارديولا ويحاول تجنب الأفكار السلبية خاصة تلك التي تتضمن وجود كارلو أنشيلوتي على الدكة المقابلة له.

كيف هي المنافسة بين جوارديولا وريال مدريد؟ منذ أن كان لاعبًا ثم مدربًا لبرشلونة وأخيرًا الحياة بعد البلوجرانا؟

جوارديولا اللاعب

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جوارديولا لاعبًا شارك في 20 كلاسيكو خلال مسيرته ضد ريال مدريد منها 14 في الدوري الإسباني و2 في كأس الملك و4 مباريات في السوبر الإسباني.

امتلك اللاعب بيب أفضلية على ريال مدريد في تاريخ المواجهات بالليجا، حيث فاز 6 مرات وتعادل 5 ولم يخسر سوى 3 مباريات فقط، وكان أكبر فوز هو 5-0 في يناير 1994 وأكبر هزيمة في العام التالي بالنتيجة ذاتها 0-5، والغريب أن المباراتين كانتا في كامب نو.

أما على صعيد الكأس ففاز في لقاء وتعادل مرة وفي السوبر انتصر في مواجهة وتعادل في أخرى وخسر مرتين.

مواجهات جوارديولا لريال مدريد لم تتوقف عند برشلونة، بل لعب مباراة أخيرة ضد الملكي حينما رحل إلى روما وكانت بدور المجموعات موسم 2002-2003 وخسر 3-0، إلا أنّه لم يشارك سوى لمدة 45 دقيقة فقط.

مدرب مرعب ضد ريال مدريد

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بعد مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا سوف يمتلك جوارديولا 21 مباراة ضد ريال مدريد ليتساوى مع عدد مواجهاته للنادي الملكي حينما كان لاعبًا.

حاليًا لعب ضدهم 19 مباراة فاز في 11 مرة وتعادل 4 مرات ولم يذق طعم الهزيمة سوى 4 مرات فقط، أي أن المدرب جوارديولا أفضل بكثير من اللاعب.

لكنّ أرقام جوارديولا مدربًا لبرشلونة ضد ريال مدريد هي الأكثر إبهارًا؛ فالمدرب الكتالوني واجه ريال مدريد في 15 مباراة لم يعرف طعم الخسارة سوى مرتين فقط، الأولى في نهائي كأس ملك إسبانيا 2011 بهدف نظيف والثانية في الدوري الإسباني موسم 2011-2012 بنتيجة 2-1.

لكنّه عرف الفوز في 9 مباريات من بينها أول 5 مباريات على التوالي، حيث فاز 2-0، 6-2، 1-0، 2-0 وختمها بـ 5-0.

أما التعادل فحدث في 4 مباريات فقط.

الانتقام بعد الرحيل

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في أول موسم لجوارديولا مع بايرن ميونخ عاد لمواجهة ريال مدريد لكنّه خسر المباراتين بشكل غير متوقع.

الهزيمة لم تكن الشيء غير المتوقع، ولكن الخسارة ذهابًا 1-0 في سانتياجو برنابيو – المباراة الوحيدة التي خسرها جوارديولا في ملعب ريال مدريد – وإيابًا 4-0 في أليانز آرينا، ليصبح الانتقام الأشد الذي يتلقاه جوارديولا على يد الملكي ومدربه كارلو أنشيلوتي في موسم 2013-2014.

لكن جوارديولا عاد من جديد للعب ضد ريال مدريد في موسم 2019-2020 وحقق الفوز ذهابًا 2-1 وإيابًا 2-1 ليكون أول مدرب يُقصي زين الدين زيدان من دوري أبطال أوروبا.

الأمر ذاته ينطبق على مواجهات جوارديولا ضد كارلو أنشيلوتي؛ فبعد الخسارة مرتين في 2013-2014 واجهه مع إيفرتون ليفوز في 4 مباريات آخرها الموسم الماضي بنتيجة 5-0.

فهل يؤكد جوارديولا أنّه مرعب ريال مدريد أم يعيد أنشيلوتي ذكريات موسم العاشرة ويطيح بالكتالوني من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا؟!

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