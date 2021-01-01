رغم أنباء ناجلسمان.. لابورتا يؤكد ثقته في كومان!

باقٍ ولن يرحل..

رفضت مصادر مقربة من جوان لابورتا، رئيس برشلونة، الأحاديث المنتشرة عن عزمه إقالة المدرب رونالد كومان والسعيّ نحو التعاقد مع يوليان ناجلسمان، مدرب لايبزيج، الموسم المقبل.

وكانت تقارير من الصحف الإسبانية قد أشارت إلى أن لابورتا لا يؤمن بقدرة كومان على الاستمرار لمدة طويلة في كامب نو، وأنه قد حدد ناجلسمان ليكون خليفته والركيزة الجديدة للمشروع الكتالوني.

بشكلٍ عام، لا يزال عقد كومان ممتدًا مع برشلونة حتى نهاية الموسم المقبل، وقد أعلن لابورتا بعد انتخابه عن دعمه المطلق للهولندي علنًا، والآن يؤكد المقربون منه هذا الدعم أيضًا.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" المقربة من برشلونة، أكدت في تقرير لها من مصادر محيطة بلابورتا على أن الثقة في كومان مطلقة ولم يكن هناك أي تحرك أو بحث عن مدرب بديل للهولندي.

كما أضاف التقرير أن نية إدارة لابورتا هي الإبقاء على كومان الموسم المقبل بعد رؤية كيف يقود غرفة خلع الملابس وكيف يُعيد بناء الفريق مرة أخرى بثقته في الشباب وإعادته أداء ليونيل ميسي العالمي.

لابورتا سعيد للغاية بالروح الموجودة لدى كتيبة كومان في الفترة الأخيرة والتي تمثلت في الريمونتادا أمام إشبيلية في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وكذلك في مباراة الإياب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان.

الحالة الوحيدة التي قد تقود لابورتا لإقالة كومان هي تراجع المستوى والنتائج بصورة سيئة جدًا في الفترة المتبقية من الموسم الحالي، عدا ذلك فهو مستمر وسيشارك في التخطيط الرياضي العام المقبل.

الجدير بالذكر أن برشلونة ينافس على لقب الدوري الإسباني بوجوده في الوصافة بفارق 5 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد، كما سيلتقي مع أتلتيك بيلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا، وخسر رسميًا دوري الأبطال وكذلك السوبر الإسباني.